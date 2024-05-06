سويسرا تدعو بابا الفاتيكان للمشاركة في مؤتمر تحقيق السلام في أوكرانيا

دعت سويسرا، البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، إلى المشاركة في مؤتمر بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا، والمقرر انعقاده منتصف يونيو المقبل، بالقرب من مدينة (لوتسيرن) السويسرية.



وقالت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد - في تصريح إعلامي أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الإثنين "قمنا بدعوة بابا الفاتيكان ولديه موقف إيجابي للغاية بشأن مؤتمر السلام".

وأضافت أمهيرد "أرسلنا دعوات لبعض الدول خلال الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أنه سيكون هناك إقبال جيد"، وذلك عندما سُئلت عما إذا كانت سويسرا قد تلقت ردودًا رسمية من دول أخرى بشأن مشاركتها في المؤتمر.



وتابعت: "إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثار هذه المسألة خلال اجتماع في برن، وأعتقد أن سويسرا يجب أن تفعل كل ما في وسعها لدعم أوكرانيا، وباعتبارها دولة محايدة فإن سويسرا لديها الكثير من الخبرة في مجال بناء السلام" مشيرة إلى أن المؤتمر سيناقش موضوعات القضايا الإنسانية والأمن النووي وحرية الملاحة والأمن الغذائي، مؤكدة أن نجاح المؤتمر متوقف على إمكانية التعامل مع عملية السلام بشكل ملموس.



ومن المقرر أن يعقد هذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي يهدف إلى تحقيق السلام في أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل.