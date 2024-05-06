اذهب للطبيب فورا .. أعراض تنذر بسكتة دماغية خطيرة

تُعد السكتة الدماغية حالة طبية طارئة تتطلب عناية فورية. تحدث عندما ينقطع أو يتقلص تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما قد يؤدي إلى تلف الدماغ أو موته. يمكن أن يكون للسكتة الدماغية آثار مدمرة على الحياة، بما في ذلك الإعاقة الدائمة أو الوفاة، من المهم التعرف على أعراض السكتة الدماغية حتى تتمكن من طلب المساعدة الطبية على الفور.

بعض أكثر الأعراض شيوعًا تشمل:

خدر أو ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، عادةً في جانب واحد من الجسم. قد يشمل هذا الخدر أو الضعف الوجه أو الذراع أو الساق بأكمله، أو قد يكون مقصوراً على جانب واحد من الجسم. ارتباك أو صعوبة في التحدث، قد لا يكون الشخص المصاب بسكتة دماغية قادرًا على فهم ما تقوله أو قد يواجه صعوبة في التعبير عن أفكاره. مشكلة في الرؤية في إحدى أو كلتا العينين، قد تصبح الرؤية ضبابية أو مشوشة في إحدى العينين أو كلتيهما، أو قد يفقد الشخص الرؤية تمامًا في إحدى عينيه. الدوار أو فقدان التوازن، قد يشعر الشخص المصاب بسكتة دماغية بالدوار أو الدوار، أو قد يواجه صعوبة في المشي أو الوقوف. صداع مفاجئ وشديد دون سبب معروف: يُشار إلى هذا النوع من الصداع أحيانًا باسم "صداع الرعد". صعوبة في المشي، قد يواجه الشخص المصاب بسكتة دماغية صعوبة في المشي أو قد يفقد القدرة على المشي تمامًا. فقدان الوعي: قد يفقد الشخص المصاب بسكتة دماغية الوعي تمامًا.

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم طلب المساعدة الطبية على الفور. كلما أسرعت في تلقي العلاج، زادت فرصك في التعافي الجيد، من المهم أيضًا ملاحظة أن بعض الأشخاص قد يعانون من أعراض "تحذيرية" لسكتة دماغية قد تحدث قبل ساعات أو حتى أيام من السكتة الدماغية الكاملة. قد تشمل هذه الأعراض:

خدر أو ضعف مؤقت في الوجه أو الذراع أو الساق. ارتباك قصير المدى أو صعوبة في التحدث مشكلة في الرؤية في إحدى أو كلتا العينين دوخة أو فقدان مفاجئ للتوازن. صداع شديد

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم أيضًا طلب المساعدة الطبية على الفور.

يمكن أن تكون السكتة الدماغية حالة خطيرة للغاية، ولكن الحصول على العلاج في الوقت المناسب يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا. من خلال التعرف على أعراض السكتة الدماغية وطلب المساعدة الطبية على الفور، يمكنك زيادة فرصك في التعافي وتقليل خطر الإعاقة الدائمة أو الوفاة.

عوامل الخطر

هناك العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بما في ذلك:

العمر: تزداد احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية مع تقدم العمر.

ارتفاع ضغط الدم.

التدخين.

داء السكري.

ارتفاع الكوليسترول.

أمراض القلب.

السمنة.

السكتة الدماغية أو النوبة القلبية السابقة.

تاريخ عائلي للسكتة الدماغية.

الوقاية

يمكن اتخاذ العديد من الخطوات لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بما في ذلك: