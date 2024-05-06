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الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القبض على عصام صاصا مطرب المهرجانات بتهمة دهس شخص بالطالبية

عصام صاصا
عصام صاصا
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عصام صاصا مطرب المهرجانات لاتهامه بدهس شخص بسيارته أعلى الطريق الدائري، والتسبب في وفاته بدائرة قسم شرطة الطالبية.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير مطرب المهرجانات عصام صاصا بسيارته صدم شخص أثناء محاولته عبور الطريق مما تسبب في وفاته وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت القوات من ضبط عصام صاصا وسيارته المتسببة في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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