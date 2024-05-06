روسيا تدرج وزيرا أوكرانيا سابقا على قوائم المطلوبين

أدرجت وزارة الداخلية الروسية، وزير سياسة المعلومات الأوكراني السابق يوري ستيتس، على قائمة المطلوبين لديها؛ بتهمة تنفيذ ما يسمى بعملية مكافحة الإرهاب ضد المدنيين المسالمين في (دونباس) والمشاركة في قيادة العملية في الإقليم.



وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الاثنين، أن ستيتس، مطلوب بموجب مواد القانون الجنائي الروسي، دون أن تحدد المادة المطلوب بموجبها.



يشار إلى أنه - في أبريل الماضي - اتهمت لجنة تحقيق روسية الوزير الأوكراني السابق؛ بقيادة ما يسمى بعملية مكافحة الإرهاب في (دونباس).



وأشارت اللجنة إلى أنه نتيجة للعملية، قُتل وأصيب 582 شخصا، بينهم 16 طفلا، كما تم تدمير أو إلحاق الضرر بأكثر من 237 منشأة من مرافق البنية التحتية المدنية في لوجانسك ودونيتسك.

يذكر أن ستيتس شغل منصب وزير سياسة المعلومات في أوكرانيا في الفترة من الثاني من ديسمبر عام 2014 حتى التاسع والعشرين من أغسطس لعام 2019.