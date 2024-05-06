استقرار سعر الدولار عالميا وسط ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية

استقر الدولار على نطاق واسع اليوم الاثنين 6 مايو 2024، بعدما أظهر تقرير تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة وعزز الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام.

وبحسب رويترز فقد تراجع الين بعد موجة تقلبات ناجمة عما يعتقد أنه تدخل من الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي.

وسجل الين الأسبوع الماضي أقوى مكاسب أسبوعية منذ أوائل ديسمبر 2022 بعد جولتين مما يعتقد أنها تدخلات من طوكيو لإبعاد العملة عن أدنى مستوى في 34 عاما عند 160.245 ين للدولار. وارتفع الين 3.5% الأسبوع الماضي.

وهبط الين على نطاق واسع اليوم الاثنين متراجعا 0.63% إلى 153.95 للدولار، و0.60% إلى 192.62 للجنيه الإسترليني و0.64% إلى 165.715 لليورو.

وتراجع اليوان في المعاملات الخارجية إلى 7.2160 للدولار، بعد ارتفاعه بأكثر من1% الأسبوع الماضي، وبدأ اليوان المعاملات الفورية الداخلية عند 7.2009 للدولار ، وهو أقوى مستوى منذ 25 مارس مسجلا 7.2144 للدولار في أحدث التعاملات.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أبريل وتراجع الزيادة في الأجور السنوية إلى أقل من 4% للمرة الأولى في نحو ثلاثة أعوام.