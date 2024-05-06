سعر الدولار اليوم الاثنين 6 مايو 2024

استقرار ملحوظ يشهده سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بداية اليوم الاثنين 6 مايو 2024، وسط احتفال المصريين بأعياد الربيع وذلك عند آخر تعاملات الخميس الماضي نهاية تعاملات الأسبوع في البنوك، قبل العطلة الرسمية التي منحها البنك المركزي للبنوك بمناسبة عيد العمال وشم النسيم.

وحسب البنك المركزي المصري، من المقرر أن يتم استئناف العمل بالبنوك غدا الثلاثاء 7 مايو 2024، بعد انتهاء الإجازة الرسمية.

سعر الدولار اليوم

وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 48 جنيها في معظم البنوك وسط تثبيت الفائدة على الدولار الأمريكي في آخر اجتماع لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه اليوم نحو 47.9 جنيه للشراء، ونحو 48 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 47.9 جنيه للشراء، ونحو 48 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي نحو 47.9 جنيه للشراء، ونحو 48 جنيها للبيع.



سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 48 جنيها للشراء، ونحو 48.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 47.9 جنيه للشراء، ونحو 48 جنيها للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 47.9 جنيه للشراء، ونحو 48 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي نحو 48.1 جنيه للشراء، ونحو 48.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو 47.9 جنيه للشراء، ونحو 48 جنيه للبيع.