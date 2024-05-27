القبض على أحمد الطنطاوي لتنفيذ حكم تزوير التوكيلات

ألقت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين محكمة التجمع الخامس القبض على أحمد طنطاوي المرشح الرئاسي السابق لتنفيذ حكم حبسه عاما في اتهامه بتزوير أوراق رسمية خاص بانتخابات الرئاسة.

وقضت محكمة مستأنف جنح المطرية، اليوم الإثنين، رفض الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية على الأحكام الصادرة ضدهم، في القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية والمعروفة بقضية تزوير التوكيلات الشعبية.

حبس أحمد الطنطاوي بسبب تزوير التوكيلات



وكانت محكمة جنح المطرية، قضت في وقت سابق بحبس أحمد الطنطاوي سنة مع الإيقاف وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي ومعاقبة باقي المتهمين بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية