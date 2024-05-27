ads
الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على أحمد الطنطاوي لتنفيذ حكم تزوير التوكيلات

طنطاوي
طنطاوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين محكمة التجمع الخامس القبض على أحمد طنطاوي المرشح الرئاسي السابق لتنفيذ حكم حبسه عاما في اتهامه بتزوير أوراق رسمية خاص بانتخابات الرئاسة.

وقضت محكمة مستأنف جنح المطرية، اليوم الإثنين، رفض الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية على الأحكام الصادرة ضدهم، في القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية والمعروفة بقضية تزوير التوكيلات الشعبية.

حبس أحمد الطنطاوي بسبب تزوير التوكيلات 


وكانت محكمة جنح المطرية، قضت في وقت سابق بحبس أحمد الطنطاوي سنة مع الإيقاف وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي ومعاقبة باقي المتهمين بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية

أحمد الطنطاوي تزوير التوكيلات القبض على أحمد الطنطاوي جنح المطرية المطرية