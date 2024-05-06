حدائق القناطر الخيرية تستقبل المواطنين للاحتفال بشم النسيم

بدأ المواطنون في التوافد على حدائق القناطر الخيرية، اليوم الاثنين، للاستمتاع بأجواء شم النسيم وتناول الأسماك المملحة ضمن عادة المصريون في هذا اليوم.

وتشهد حدائق القناطر الخيرية، إقبالا كبيرا من المواطنين والأسر خاصة في الأعياد والمناسبات العامة، للاستمتاع المناظر الطبيعية الجميلة والخلابة التي تضمها الحدائق، والتنزه بالحدائق والاستمتاع بنهر النيل العظيم، في جو أسري، وكذلك اللعب في الملاهي الشعبية التي تحتويها الحدائق.

وتفتح حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أبوابها لاستقبال المواطنين للاحتفال بشم النسيم في السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء، حيث تألقت الحدائق في ثوبها الجديد بعد أعمال التطوير التي طالت الحدائق التي تشملها القناطر الخيرية.

وجاء تحت إشراف وزارة الري والموارد المائية، وبأيدي عمال الحدائق والمهندسين، حيث تمت تلك الأعمال بالجهود الذاتية.

حدائق القناطر

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