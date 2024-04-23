أشرف عطية: تعديل مساحة كردون مدينة أسوان وزيادته لـ 3 أضعاف

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى للمواطنين، وفى بشرى سارة لأهالى مدينة أسوان تم إقرار تعديل مساحة كردون المدينة وزيادته من 15 ألف فدان إلى 47 ألف فدان، ليطابق الحيز العمرانى الجديد.

جاء ذلك أثناء إجتماع لجنة التقسيم الإدارى برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذى عقد لأول مرة منذ 23 عاماً، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء مجدى سالم مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان نائب رئيس اللجنة، بالإضافة إلى المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلاً عن أعضاء اللجنة ممثلة فى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ومديرى الإسكان والمالية والمساحة والزراعة ، علاوة على مديرى الشئون القانونية والمالية والضرائب .

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أنه تم التنسيق بين الجهات المعنية لتعديل كردون مدينة أسوان ، وزيادة المساحة لـ 3 أضعاف المساحة الحالية وفقاً للإحداثيات التى تم إعدادها بالتنسيق بين المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وإدارة التخطيط العمرانى ومديرية المساحة ، والتى قامت برفعها على خرائط مساحية طبقاً للقواعد الفنية والقانونية المتبعة فى هذا الشأن.

ولفت إلى أن ذلك جاء استجابة لمطالب المواطنين بشأن تقنين الوضع العمرانى الخاص بهم ، وتسجيل عقودهم ، ولاسيما بأن هذا التوسع فى الكردون الجديد سيساهم بشكل مباشر فى إتاحة الفرصة لهم لإنهاء إجراءات تسجيل عقود الملكية فى بعض المناطق الهامة التى كانت خارج الكردون القديم .

وأشار محافظ أسوان إلى أنه يتم بالتوازى التنسيق مع مديرية الأمن للوقوف على مقترحاتهم المتعلقة بالإحتياج لإنشاء مراكز أو أقسام أو نقاط شرطية ، موضحاً بأنه سيعقب ذلك إعتماد الكردون الجديد لمدينة أسوان من المجلس التنفيذى للمحافظة لرفعه إلى مجلس الوزراء لإعتماده بشكل نهائى حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تسجيل عقود الملكية للعقارات السكنية وقطع الأراضى بشكل قانونى محكم، فضلاً عن توطين كافة المشروعات التنموية والخدمية والإستثمارية التى تقع فى نطاق الكردون الجديد.

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