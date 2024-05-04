قوات الاحتلال تقتحم المنزل المحاصر في بلدة دير الغصون شمال ‎طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنزل المحاصر في بلدة دير الغصون شمال ‎مدينة طولكرم بعد تدميره بالجرافات والقذائف، وألقت قوات الاحتلال قنبلة باتجاه المنزل المحاصر، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

يواصل جيش الاحتلال تمشيط منطقة المنزل المحاصر في بلدة دير الغصون بمدينة طولكرم بعد تدميره، كما أطلق الاحتلال طائرة تصوير داخل المنزل المحاصر.

ومنذ قليل، استطاعت طواقم الحماية المدنية الفلسطينية من انتشال 3 شهداء فلسطينيين و3 إصابات من تحت أنقاض منزل عائلة "الحوراني" الذي قصفته طائرات الاحتلال في شارع أحمد ياسين بمنطقة الصفطاوي شمال غزة.

كما استشهد فلسطينيين اثنين وأصيب خمسة آخرين جراء استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "البلبيسي" في محيط مركز شرطة الوسطى على شارع صلاح الدين في وسط قطاع غزة.

يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ويتزايد كل يوم عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وارتفع عدد الشهداء إلى 34،622 شهيدًا، وتزايد المصابين إلى أكثر من 77،867 مصابًا.