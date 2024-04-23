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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان يتابع تنفيذ 31 مشروعا بقرية القنان بإدفو ضمن "حياة كريمة "

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرية الفنان بإدفو
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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نسب ومعدلات التنفيذ لعدد 31 جارى بقرية القنان بمركز إدفو ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " ، مكلفاً بتكثيف الجهود وسرعة إستبعاد وإستبدال المقاوليين المقصريين لرفع مستويات العمل وزيادة معدلات الإنجاز لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة .

و أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقرية القنان والتى تخدم 25 ألف من الأهالى موزعين على 18 قرية ونجع وكفر ، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من 17 مشروع بنسب 100% وتضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى ونقطة الإسعاف ، بجانب إنشاء وحدة طب الأسرة ووحدة الشئون الإجتماعية ومركز الشباب  ، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد عدد 3 مدارس وتطوير 3 مكاتب للبريد  ، وأيضاً تبطين الترع وإنشاء 6 من الكبارى عليها .

كما أوضح السكرتير العام المساعد بأنه خلال الجولة الميدانية تم أيضاً تفقد مشروعات إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بنسبة 95% للأعمال المدنية فيما بلغت نسب تنفيذ الأعمال الكهرومكانية فيها إلى 60% .

ولفت إلى أنه تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بضرورة الإهتمام بتنفيذ أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله في محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين .

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31 مشروع قرية القنان حياة كريمة مركز إدفو أخبار محافظة أسوان