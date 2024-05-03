عمرها أكثر من 3 ألاف عام.. بحيرة الكرنك المقدسة الرمز الخالد لنقاء الحضارة المصرية

تعد الحضارة المصرية القديمة واحدة من أقدم الحضارات في التاريخ، بل انها من أهم الحضارات التي شهدتها البشرية، حيث قدّمت مصر إرثًا ضخمًا للبشرية وأثّرت بشكل كبير على الحضارات التي أعقبتها، مثل الحضارة الإغريقية والرومانية. وتميزت الحضارة المصرية القديمة بالاهتمام الكبير بتوثيق الأحداث والمعلومات التاريخية من خلال النقوش الهيروغليفية.

ما زالت الحضارة المصرية القديمة تثير الفضول والاهتمام، وتحمل العديد من الأسرار التي لم يُكشف عنها بعد، مما يثير تساؤلات العلماء والباحثين.

بحيرة الكرنك المقدسة



تُعد بحيرة الكرنك المقدسة واحدة من المعالم البارزة في معبد الكرنك بمدينة الأقصر، وقد بُنيت في عهد الملك تحتمس الثالث من الأسرة الثامنة عشرة، وتعود إلى الفترة ما بين عامي 1481 و 1425 قبل الميلاد. تبلغ أبعاد البحيرة طول 80 مترًا وعرض 40 مترًا، وتُعتبر من المعجزات الهندسية للمهندسين المصريين القدماء.

إعجازات بحيرة الكرنك المقدسة



من بين الإعجازات التي تُعتبر بحيرة الكرنك المقدسة ملهمة للعلماء هو استمراريتها وثبات منسوب مياهها على مدار السنة لأكثر من 3000 عام، حتى في ظل التغيرات في منسوب نهر النيل، كانت تُستخدم للتطهير والاغتسال قبل إجراء الطقوس الدينية والاحتفالات في العصور الفرعونية.

دور البحيرة المقدسة في معبد الكرنك



تعد بحيرة الكرنك المقدسة جزءًا لا يتجزأ من معبد الكرنك، وكان لها دور مهم في الحياة الدينية والاجتماعية للفراعنة القدماء. كانت تُستخدم في التطهير قبل المراسم الدينية وكذلك رمزًا للروحانية والنقاء البشري بالإضافة إلى ذلك، قد تكون قد استُخدمت لأغراض عملية مثل تخزين المياه أو ري الأراضي المجاورة للمعبد.

وتظل بحيرة الكرنك المقدسة لغزًا يثير فضول العلماء والزوار على حد سواء، وتمثل إحدى مظاهر عبقرية الهندسة المصرية القديمة وتشهد على تقدم الحضارة المصرية في العلوم والفنون.