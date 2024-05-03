عجمان الإماراتي يقطع الطريق على الزمالك وبيراميدز ويجدد عقد «أزارو»

أعلن نادي عجمان الإماراتي، اليوم الجمعة، تجديد عقد مهاجمه المغربي وليد أزارو حتى صيف عام 2026، ليقطع الطريق على أندية الدوري المصري، التي ترغب في الحصول على خدماته.

كان عقد أزارو القديم ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2023-2024، بعد انضمامه إلى صفوف عجمان في يناير 2022.

تألق وليد أزارو مع عجمان منذ انضمامه، حيث شارك في 15 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا، منهم 9 في الدوري، وصنع هدفًا وحيدًا.

وأصبح أزارو أحد أهم لاعبي عجمان، وأسهم في تحقيقه لنتائج إيجابية، وكان ينافس على هداف مسابقة الدوري الإماراتي.

نشر الحساب الرسمي لنادي عجمان على منصة «إكس» (تويتر)، مقطع فيديو تضمن لحظة توقيع أزارو على عقده الجديد.

وعبر أزارو عن سعادته بتجديد عقده مع عجمان، مؤكدًا رغبته في الاستمرار مع الفريق وتحقيق المزيد من النجاحات.

كانت تقارير صحفية، ربطت اسم أزارو في الفترة الماضية بإمكانية عودته إلى الدوري المصري من بوابة نادي الزمالك أو بيراميدز، لكنه فضل الاستمرار مع عجمان، ليستمر معه لموسمين إضافيين.

وسبق للمغربي وليد أزارو اللعب لصفوف الدفاع الحسني الجديدي المغربي، قبل أن يرتدي قميص الأهلي في 3 سنوات، محققًا العديد من الألقاب والأرقام القياسية، وذلك قبل الانتقال للاتفاق السعودي، قبل أن يحط الرحال مع عجمان.