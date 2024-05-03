نادي 6 أكتوبر يحصد 13 ميدالية في بطولة الجمهورية لجمباز الايروبيك

نجح فريق الجمباز بنادي 6 أكتوبر ، في تحقيق 13 ميدالية متنوعة بينها 11 ميدالية ذهبية في بطولة الجمهورية لجمباز الايروبيك، وحرص مجلس إدارة النادي برئاسة دكتور عبد اللطيف صبحى ، علي تهنئة اللاعبين والجهاز الفني علي الفوز بالبطولة .

حقق الميدالية الذهبية كل من ايمان محمود عاطف و تاليا احمد سعد و سيلينا احمد محمد و عاليا محمد مجدي و فريده محمد ابراهيم و كنده شريف ناجي و لمار محمد عبدالجواد و ليان احمد يوسف و لين سامح عبدالرحيم و مريم احمد زكريا و مريم محمود عبدالرحمن ، فيما حقق الميدالية الفضية كل من جودي احمد محمد و ليان احمد سعيد.

من ناحية أخري، يواصل الاتحاد الأفريقي للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، نجاحاته فى تنظيم منافسات البطولة الأفريقية للجمباز الفني رجال وسيدات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، خلال الفترة من 3 حتى 6 مايو الجاري ، في مدينة مراكش المغربية.

وشهد البطولة الأفريقية مشاركة 12 دولة هي، مصر والمغرب والجزائر وتونس وجنوب أفريقيا وناميبيا وتشاد والكاميرون والسنغال وليبيا وموريشيوس ونيجيريا.