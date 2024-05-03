“جي إس إم” للأبحاث: روسيا من أوائل الدول في الهجمات السيبرانية والإلكترونية

قال الدكتور آصف ملحم مدير مركز “جي إس إم” للأبحاث، إنه فيما يتعلق بالهجمات السيبرانية والهجمات الإلكترونية تعتبر روسيا من أوائل الدول ومن أكثر الدول خبرة في هذا الموضوع تحديدًا والحرب الإلكترونية هي الأكثر تطورًا في روسيا من غيرها.

وأضاف ملحم، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: هذه الهجمات لم تتوقف وهي دائما موجودة سواء الهجوم في داخل أوكرانيا أو على بعض الدول الأوربية بهدف الحصول على معلومات أو نشر شائعات أو ما شابه ذلك، هذه الهجمات مدى ضررها ومدى الضرر الذي سببته من الصعب التنبه به ومن الصعب تقييمه بدقة.

وأشار، إلى أن هذه الهجمات حقيقة تقوم بها روسيا باستمرار والهدف منها إما الحصول على معلومات خاصة المعلومات السرية، فعلى سبيل المثال كانت هناك فوق معسكر يسمى معسكر كليتس هناك تدريبات للجيش الأوكراني تقوم بها القوات الألمانية كانت هناك مجموعة من المسيرات تطير إلى تلك المنطقة في الداخل الألماني ولا يعلم الألمان مصدر هذه المسيرات ومن أين أتت.