عاش حياته بدل فاقد..توفيق الدقن "أظرف شرير" عرفته السينما المصرية

"أحسن من الشرف مفيش ، ألو يا أمم، يا آه يا آه، صلاة النبي أحسن، العلبة دي فيها إيه"، ستبقى تلك الجمل خالدة في تاريخ السينما المصرية مسجلة باسم توفيق الدقن أحد أبرز نجوم السينما، تلك الجمل عاشت وتتوارثها الأجيال لتصبح جزءا من قاموس المصطلحات التي يتداولها الناس يوميا

في هذا الموضوع نعرض جانبا من حياة توفيق الدقن.



ولد توفيق أمين محمد أحمد الشيخ الدقن في مثل هذا اليوم الموافق 3 مايو 1923 في قرية هروين بمركز بركة السبع محافظة المنوفية، ونشأ في عائلة متوسطة الحال وكان لمولده قصة شهيرة حيث زورت شهادة ميلاده، في الوقت الذي كانت أسرته تستعد لاستقبال طفل جديد، كانت هناك مراسم لوداع طفل آخر اسمه توفيق كان قد بلغ من العمر 3 سنوات، وبوفاته قرر الأب ألا يستخرج شهادة وفاة له ولا شهادة ميلاد للمولود الجديد، ليعيش توفيق الدقن باقي عمره باسم شقيقه وبعمر يزيد على عمره الحقيقي بثلاث سنوات، لذلك كان توفيق الدقن دائما ما يقول "أنا عشت حياتي بدل فاقد".



حصل توفيق الدقن على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1950، كنه بدأ حياته الفنية منذ أن كان طالبا في المعهد من خلال أدوار ثانوية حتى عام 1951 الذي يعد نقطة انطلاقه الحقيقية حيث شارك في فيلم ظهور الإسلام وكانت الشخصية إيجابية على عكس ما اشتهر به بعد ذلك من أدوار الشر.



التحق توفيق الدقن بعد تخرجه مباشرة بالمسرح الحر واستمر سبع سنوات حتى انتقل إلى المسرح القومي وظل احد أبرز أعضائه في هذا الوقت حتى إحالته إلى التقاعد، وبرغم اشتهار توفيق الدقن بأدوار الشر فلم يخل أدائه من خفة ظل، وكان ناجحا في أدوار اللص والبلطجي والسكير والعربيد إلى درجة أن بسطاء الناس كانوا يصدقونه فيما يفعله ويكرهونه بسبب تلك الأدوار.



أما أحب الأدوار إليه فكان في مسرحية «عيلة الدوغري» لأنه كان قريبا من دوره الحقيقى في الحياة ومشاركته في مسئولية تربية إخوته مع والدته، وتحدى كاتب الرواية «نعمان عاشور» بعض المعترضين على أداء توفيق الدقن شخصية سيد الدوغري بأنه سيؤدى الدور ببراعة، وبالفعل نجح نجاحا باهرا واستقبله الجمهور بتصفيق حاد عقب خروجه من الخلوة بالجلباب وإلقائه لأول عبارة.



قدم توفيق الدقن عددا كبيرا من الأعمال المسرحية تجاوزت ال100 عمل، منها روايات كانت بطولته فيها مطلقة، وذلك على عكس السينما التي لم تمنحه البطولة المطلقة في الأعمال التي قام بالاشتراك فيها، فهو السنيدي صديق البطل وهو اللص والبلطجي والعربيد الذي يقوم نجاح العمل على أكتافه من خلال تلك الأفيهات التي ظلت عالقة في أذهان الجمهور إلى يومنا هذا.



توحد في الشخصيات التي كان يقوم بأدائها وذاع صيته لدرجة أنه كان يتصف بالعربدة والسكر والبلطجة، ووصلت هذه الصفات إلى والدته التي صدقت الإشاعات واعتقدت أن ابنها ضل طريقه وانحرف سلوكه، حتى أنها أعلنت غضبها عليه وعدم رضاها عنه، وعندما حاول الدقن توضيح الأمر لم يمهله القدر لترحل والدته وهي غاضبة عليه.



وعلى الرغم من حصره في أدوار الشر فإنه كان على عكس ذلك تماما، وظل يؤدى أدوار الشر الخفيفة الظل حتى رشحه الفنان فريد شوقي لأدوار الشر الحقيقية في عدة أفلام، وتم تكريمه من قبل الرئيس جمال عبد الناصر بتسليمه وسام العلوم والفنون في عيد العلم، وكذلك كرمه الرئيس السادات في عيد الفن عام 1978 وكانت الجائزة لعمالقة المسرح.



في يوم 26 نوفمبر من عام 1988 رحل عن عالمنا الفنان الكبير توفيق الدقن بعد حياة حافلة بالعطاء والفن، جسد فيها عشرات الأدوار ومنها الكثير من أدوار الشر الذي أداها بصورة وبصمة مختلفة تحمل الكثير من خفة الظل حتى أصبح أظرف شرير عرفه الفن.