تعليم أسوان: 43 ألف طالب بالإعدادية والثانوية يؤدون امتحانات نهاية العام

استعدت مديرية التربية والتعليم بأسوان لامتحانات الفصل الدراسي الثاني “دور أول”، للعام الدراسي 2024/2023، بعقد عدة اجتماعات للمديري الادارات التعليمية، للوقوف على الاستعدادات النهاية للماراثون، والتأكيد على تنفيذ التعليمات الوزارية.

أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، على تشكيل فرق عمل من المديرية لمتابعة جميع اللجان الامتحانية.

وكشف «محمد الرشيدي» لـ « البوابة نيوز»، أنه يؤدي امتحانات نهاية العام للمرحلة الابتدائية 224525، كما يؤدي 88949 بالصفين الأول والثاني الإعدادي، ويصل عدد طلاب الصف الأول الثانوي 8700 ، كما يصل عدد طلاب الصف الثاني الثانوي 7773، فيما يواجه عدد 27120 طالب الشهادة الإعدادية الامتحانات، بنظام الورقي.

كما وجهت المديرية عدة تعليمات لانضباط العملية الامتحانية، واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة أي محاولات غش وتطبيق القانون.