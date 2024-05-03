رانيا عبدالرؤوف : مسرحية السمسمية مزيج من المتعة والإبهار

قالت الناقدة الدكتورة رانيا عبدالرؤوف، أستاذ الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن عرض السمسمية يُعدّ واحدًا من أفضل العروض المسرحية التي شاهدتها مؤخرًا على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل، وأنصحكم جدًا بمشاهدته، حتى الأطفال الصغيرة هينبسطوا جدًا.

وأضافت عبدالرؤوف، أن الطرح التاريخي لفترة العدوان الثلاثي على مصر، من خلال توظيف التراث الشعبي المصري، من أغاني، وموسيقى، وأداء حركي أنتج لنا ثراء بصري وسمعي ومزيج من المتعة والانبهار.

«السمسمية» عرض من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، ومن بطولة كل من: آسر علي، إيمان مسامح، محمد النمس، أحمد جمال، عبدالرحمن آل مرسي، مريم سعيد، جاكلين سعد، سالي النمس، وسام مصطفى، أشرف عبدالرؤوف، هيثم درويش، أحمد السيد، روجينا نادي، وإياد القاضي، رؤية موسيقية هيثم درويش، ديكور وملابس سماح نبيل، ماكياج رحاب طايع، مساعدو الإخراج رحمة محمد، دنيا بكر، مخرجون منفذون عليا عبدالخالق، فاطمة عصمت، وأحمد ماهر، كتابة وإخراج سعيد سليمان.