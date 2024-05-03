المدير الفني للجونة: نتطلع إلى نتيجة إيجابية في مباراة الأهلي

أكد علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الجونة قبل ساعات منّ مواجهة الأهلي في الأسبوع 21 من مسابقة الدوري إن فريقه يسعي للخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر وعدم الخسارة وأداء مباراة قوية مع منافس قوي يسعي لمواصلة الانتصارات.

وكشف علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة عن صعوبة لقاء الأهلي غدا فى مسابقة الدوري علي استاد القاهرة الدولي.

وأضاف مدرب الجونة فى تصريحات خاصة لموقع البوابة نيوز أن فريقه يمتلك خبرة اللعب مع الكبار.

وأكد عبد العال أن نتائج فريق الجونة مع الأندية الكبيرة هذا الموسم جيدة، حيث تعادلنا فى الدور الأول مع الأهلي وحققنا فوزا غالياً علي الزمالك.

ويحتل فريق الجونة قبل مواجهة الأهلي المركز الثامن فى جدول مسابقة الدوري برصيد 28 نقطة.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره نادي الجونة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ويرغب المارد الأحمر في تحقيق فوز جديد في المسابقة المحلية قبل مواجهة نادي الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ينافس الأحمر على اللقب للمرة الخامسة على التوالي والسابعة في أخر ثمانِ سنوات.

وتقام المباراة بين الأهلي والجونة على استاد القاهرة الدولى غدا السبت الموافق 4 من شهر مايو الجاري حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة .