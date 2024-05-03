ماذا حدث في مثل هذا اليوم؟۔۔ مسيرة مجهولة تنفذ هجوم انتحاري على الكرملين.. مصرع العشرات إثر انهيار مترو مكسيكو سيتي.. وعاصفة رملية تضرب شمال الهند وتودي بحياة 150 شخصًا

يشتهر شهر مايو بالعواصف الترابية أو ما يعرف برياح الخماسين، ولكن في مثل هذا اليوم 3 مايو 2018 كانت الهند على موعد مع عاصفة ترابية عاتية أتت على الأخضر واليابس وتسببت في مصرع وإصابة ما لا يقل عن 300 شخص، وذلك بعد أن ضربت العاصفة الاجزاء الشمالية من البلاد متسببة في دمار كبير تسبب في خسائر مادية كبيرة.

2018.. عاصفة نادرة تجتاح الهند

اجتاحت العاصفة الرملية التي صنفت بأنها "نادرة ومرتفعة الكثافة" الأجزاء الشمالية من الهند بداية من يوم 2 مايو، إلا أن ذروتها كانت في 3 مايو 2018، حيث أعلنت السلطات الهندية حينها أن "رياحا هبت في شمال البلاد بلغت سرعتها 130 كم في الساعة اقتلعت أشجارا وأسقطت أجزاء من المنازل وحطمت أبراج الكهرباء، متسببة في مقتل نحو 150 شخصا على الأقل.

وتسببت العاصفة في سقوط 121 قتيلا في شمال البلاد، بالتحديد في أوتار براديش وراجستان، فيما أسفرت الصواعق العنيفة في الجنوب في اندرا براديش وتلانغانا عن مقتل 21 شخصًا"، وفي قرية ماهواخيرا القريبة من مدينة أغرا على بعد 170 كم جنوب العاصمة نيودلهي لقي شخصان مصرعهما جراء دمار منزلهما.

2021.. انهيار مترو مكسيكو سيتي

وفي 3 مايو 2021، انهار جسر علوي ضمن الخط الـ 12 لمترو مدينة مكسيكو، متسببًا في مقتل 24 شخصًا على الأقل، فيما أصيب العشرات جراء الحادث، مما أسفر عن اندلاع احتجاجات كبيرة على الحادث المصنف ضمن الأكثر دموية في المكسيك على مدار السنوات الماضية.

وكشفت السلطات المحلية عنة تفاصيل الحادث الذي وقع يوم الاثنين 3 مايو 2021، حيث سقط مسار قطار الخط 12، أثناء عبوره أحد الجسور العلوية متسببًا في حالة من الفزع، وتسبب في مقتل 24 شخصًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

2023.. مسيرة انتحارية على الكرملين تهاجم الكرملين

وفي يوم الأربعاء 3 مايو 2023، هاجمت طائرتان مسيرتان مبنى الكلملين في قلب العاصمة الروسية موسكو، إلا أن السلطات الروسية أعلنت نجاحها في التصدي للهجوم وإسقاط المسيرات العدائية، وفشل الهجوم، ولم يسفر عن أي وفيات أو حتى إصابات، وراحت أصابع الاتهام تتجه نحو أوكرانيا بالطبع حيث اتهمتها موسكو بالوقوف وراء الهجوم الذي يُشاع أن الهدف منه كان اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

العديد من الأحداث وقعت في أعقاب اتهام روسيا للسلطات الأوكرانية بالوقوف وراء الهجوم، في الوقت الذي نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تورط بلاده في الهجوم عل الكرملين، فيما وصفت روسيا الهجوم بأنه "هجوم إرهابي" وقالت إنها "سترد في المكان المناسب والوقت المناسب" ودعى دميتري ميدفيديف إلى اغتيال زيلينسكي ردًّا على الهجوم، حيث دعا الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف إلى "تصفية" الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ردا على الهجوم، وكتب مدفيديف، المسؤول الثاني في مجلس الأمن الروسي، على تلغرام "بعد الاعتداء الإرهابي اليوم، لم يبق خيار سوى تصفية زيلينسكي جسديا مع زمرته".

وفي مثل هذا اليوم وقعت العديد من الأحداث، نذكر منها الأبرز في السطور القليلة القادمة: