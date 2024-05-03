الأمين العام للأمم المتحدة: أشعر بالصدمة إزاء مقتل الصحفيين في حرب إسرائيل على غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه مصدوم إزاء العدد الكبير من الصحفيين الذين استشهدوا في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع لأكثر من نصف عام، حسبما أفادت قناة القاهرة في خبر عاجل منذ قليل.

وقال جوتيريش في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، "أشعر بالصدمة والفزع إزاء مقتل عدد كبير من الصحفيين في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة".

ونوه الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة حماية الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام وعلى أهمية الدور الذي يلعبونه في إعلام وتثقيف الجمهور.

ودعى جوتيريش، الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى للانضمام إلى الأمم المتحدة فى إعادة تأكيد الالتزام بحماية حرية الصحافة وحقوق الصحفيين والإعلاميين.