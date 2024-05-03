«تعليم الأقصر»: طباعة الامتحانات بسرية تامة.. و 17 ألف طالب بالشهادة الإعدادية

قال الدكتور صبري عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، إن مدارس المحافظة على أتم استعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي، مشيرًا إلى تجهيز اللجان الامتحانية، وعقد بروتوكلات مع مديريات الصحة والأمن، والكهرباء والمياه، لضمان انضباط العملية التعليمية.

وأضاف «عثمان» لـ«البوابة نيوز»: تم طباعة الامتحانات، في المطبعة السرية، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين العملية الامتحانية، وخطوط سير الامتحانات، ومراكز توزيع الاسئلة والكنترولات، مشيرًا إلى أن امتحانات الشهادة الاعدادية تبدأ 18 مايو وحتى 23 من الشهر نفسه، وعدد المقارات لمرحلة الإعدادية 108 لجنة وعدد طلاب الصف الثالث الإعدادي، 17 الفا و103 طلاب، وعدد رؤساء اللجان 108 رئيس لجنة، و108 مراقب أول، وإجمالي المنتدبين لأعمال الامتحانات 2791، وعدد الطلاب بكل لجنة، 20 طالبا.

وأوضح أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، يؤدون الاختبارات إلكترونيا، وأن كل المدارس الثانوية مجهزة ويصل عدد طلاب أولى ثانوي 6009، والثاني الثانوي 5446، وتبدأ امتحانات النقل من يوم 8 مايو ولمدة اسبوع.

وشدد مدير تعليم الأقصر، على اجراءات منع الغش وحظر استخدام المحمول، او الكتاب المدرسي داخل اللجنة، ودخول الطلاب قبل بدء الامتحان بـ 10 دقائق، على أن توزع الاسئلة مع بدء اللجنة، مؤكدا على ضرورة تهيئة الجو المناسب لابنائنا الطلاب، وجودة التهوية والمقاعد، واي معوقات، ومراعاة الحالة النفسية ومصلحة الطالب.