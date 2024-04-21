"الحرب والسلام في أشعار إيريش فريد وأمل دنقل وحاييم بياليك".. رسالة ماجستير بآداب سوهاج

حصلت الباحثة يمنى محمد أبو الفضل بدران على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة سوهاج عن رسالتها التي حملت عنوان: الحرب والسلام في شعر (חיים ביאליק‎) حاييم بياليك و(Erich Fried ) إيريش فريد وأمل دنقل.

وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة من الدكاترة: أحمد كامل راوي رئيس قسم اللغة العبرية وآدابها بآداب حلوان، وفرج قدري الفخراني وكيل كلية آداب جامعة جنوب الوادي وسلمي عبد المنعم محمد أستاذ اللغة العبرية المساعد بآداب سوهاج،و محمد محمود حسين أستاذ الأدب الحديث المساعد بآداب سوهاج.

سارت الرسالة في رحلة مقارنة بين الشعراء (חיים נחמן ביאליק‎) حاييم نحمان بياليك ( و(Erich Fried ) إيريش فريد وأمل دنقل تجاه الحرب والعدل والسلام، حيث أختارت الباحثة الشعراء الثلاثة لاختلاف أصولهم ولغاتهم وبيئاتهم فأمل دنقل مصري عربي مسلم يكتب أشعاره باللغة العربية. وحاييم بياليك اسرائلي عبري يهودي يكتب أشعاره باللغة العبرية وإريش فريد نمساوي ألماني يهودي يكتب أشعاره باللغة الألمانية، وأوضحت الباحثة أنها ذكرتُ أديانهم لما شكّله الدين من هُوِيَّة لدى بعضهم، وكان المرتكز الثقافي والمعين التراثي الذي استقى كل منهم رؤاه مع اختلاف مقاصدهم وأهدافهم.



واختارت الباحثة الشعراء الثلاثة لأنهم عاشوا في قرن واحد وهو القرن العشرين ولما يمثله كل منهم من مكانة رائدة في الآداب العبرية والألمانية والعربية، حيث يعد (חיים נחמן ביאליק‎) حاييم نحمان بياليك أبا الأدب العبري ويعد (Erich Fried ) إيريش فريد علامة فارقة في الأدب الألماني بينما يد أمل دنقل المجدد في الشعر العربي في العصر الحديث.



وجاءت موضوعات الحرب والسلام والعدل موضحة مشاربهم وأفكارهم لما يمثله الحرب والسلام من فارق جوهري في حياة الأمم والشعوب وكيف يشكل العدل ميزان الحرب والسلام بين الأفراد والدول والأمم والشعوب.

