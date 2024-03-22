بالقرآن الكريم.. دعاء الليلة الثانية عشرة من رمضان 2024

تقدم «البوابة نيوز»، مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة الثانية عشرة من شهر رمضان.



اللهم رضينا بك ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا فاقبل منا صيامنا وجازنا به خير جزاء واغفر لنا ياغفار ذنوبنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فإنا ضعفاء غافلين تلهونا الدنيا بنعمك الكثيرة فيها،اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وذكرنا والثناء عليك سبحانك اللهم نستغفرك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونستعين بك على لهو الحياة والهموم التى تزيد يوما عن يوم وأنت يا ربى تعلم ما نحن فيه من كرب..اللهم فرج كروبنا واغثنا يا مغيث.

بسم الله الرحمن الرحيم (۞وَمَن يَقۡنُتۡ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتَعۡمَلۡ صَٰلِحٗا نُّؤۡتِهَآ أَجۡرَهَا مَرَّتَيۡنِ وَأَعۡتَدۡنَا لَهَا رِزۡقٗا كَرِيمٗا ) صدق الله العظيم

اللهم اقبل منا دعائنا واعتق رقابنا من النار يارب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق محمد بن عبد الله خاتم الرسل والأنبياء بالحق والعدل والمساواة آتى وهدانا بقرأنك الكريم..اللهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم ومن الوسواس الخناس الذى يوسوس في صدور الناس ويفسد كل صالح من الأعمال..اللهم انصر مصر وفلسطين على الصهاينة واتباعهم وخدامهم يارب.

بسم الله الرحمن الرحيم )(40) يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكۡرٗا كَثِيرٗا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا (42) هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيۡكُمۡ وَمَلَـٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخۡرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۚ وَكَانَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَحِيمٗا (43) تَحِيَّتُهُمۡ يَوۡمَ يَلۡقَوۡنَهُۥ سَلَٰمٞۚ وَأَعَدَّ لَهُمۡ أَجۡرٗا كَرِيمٗا (صدق الله العظيم



اللهم خالق الإنس والجن وعالم الغيب والشهادة اللهم اكشف عنا مايصيبنا من ضرر ولا نعلمه إنما سبحانك تعلمه علم اليقين يا سميع يا بصير يا قادر يا جبار يا قوي يا متين يافتاح ياعليم بأمرك تسير كل ساكن وتحرك كل ثابت سبحانك اللهم بحمدك نسترضيك ونتوسل إليك ألا تتركنا لأ نفسنا وظللنا برحمتك وعطفك ورزقك وكن لنا ملجأ فى ذكرنا لك وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتدرعنا لك يا الله..اللهم انصر المستضعفين والمقهورين والمظلومين لى هموم الدنيا يارب لا باب لنا نطرقه اإلا بابك يا الله وندعوك صادقين مخلصين.

بسم الله الرحمن الرحيم (57) وَٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ بِغَيۡرِ مَا ٱكۡتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ) صدق الله العظيم

اللهم احفظ لنا مصر وشعبها العظيم ورئيسها القائد الشجاع وجيشها المنتصر وشرطتها الباسلة والأزهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وأرضها وحدودها ومياهها وغذائها وثرواتها واحميها من كل شرور التطرف والإرهاب الفكرى العقيم وأيقظ قلوبنا بالإيمان الصحيح الصادق المخلص وانصرنا على أعدائنا فى الداخل والخارج اللهم احرس مصر.. اللهم احسن خاتمتنا وارزقنا الجنة يارب.. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين.