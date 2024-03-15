المخرج خالد يوسف عن لغة مسلسل الحشاشين: «هقول حاجة قد تكون مفاجأة للكثيرين»

منذ أن تم عرض مسلسل الحشاشين والتي نالت إعجاب الملايين من المصريين والشعوب العربية وأخذت بعض الاعتراضات والجدل بسبب لغة المسلسل والتي جاءت بالعامية حيث طالب القليل منهم أن تكون لغة حوارات المسلسل باللغة الفصحى، لذلك كان لابد من توضيح قام به المخرج خالد يوسف عبر صفحته الشخصية فيس بوك والتي نشر خلالها، الرد الواضح على كل من يشاع أو يقال عن لغة المسلسل، حيث قال: «إلى الذين يلومون صناع مسلسل الحشاشين على لهجته العامية هقول حاجه قد تكون مفاجأة للكثير منكم»

لم يحدث في أي عصر أن تحدث الناس باللغة العربية الفصحى حتى في عصر النبوة لم يتكلموا العربية الفصحى حتى #الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام نفسه لم يكن يتكلم بها في حديثه العام وكان سكان شبه الجزيرة العربية يشتركون في لهجة عامية خاصة بهم ولكن كان لكل بطن من بطون العرب بعض المصطلحات الخاصة بهم مثل ما يحدث الآن من اختلاف بين لهجة الصعيد ولهجة أهل الدلتا أو الاختلاف الحادث بين لهجات البلاد العربية.

وحتى القرن العشرين كان الأعم والأغلب من الناس يعتقدون أن في عصر النبوة والعصور التي تلته كان الناس يتحدثون العربية حتى عثر على ديوان شعري شعر عامي لابن قزمان القرطبي (إصابة الأغراض في ذكر الأعراض) يرجع تاريخه للقرن الثاني عشر في #الأندلس واكتشفوا أن الأندلسيين كانوا لا يتحدثون العربية الفصحى ولهم لهجتهم العامية الخاصة بهم وقد دقق هذا البحث الدكتور جلال أمين.

وانتهي بحثه أن حال الأمم العربية مثل حالها اليوم في كل زمان كل بلد يستخدم عاميته الخاصة وما إن يهرع إلى الورقة والقلم يكتب الفصحى.

وبالتالي العامية التي كان يتحدثون بها في عصر حسن الصباح لا يعرفها أحد ولو صنع مخرج أمريكاني فيلم عن عصره سيجعل شخوص فيلمه تتحدث الإنجليزية.

ولو صنعها مخرج فرنسي لجعلهم يتحدثون الفرنسية لأنه باختصار اللغة المستخدمة أحد أدوات المخرج، أن يستخدم اللغة أو اللهجة التي يراها مناسبه لعمله.