بالقرآن الكريم.. دعاء اليوم الخامس من رمضان 1445

تقدم «البوابة نيوز»، مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.

اللهم ندعوك بقرآنك وحروفك النورانية أن ترفع عنا البلاء وتشفينا من كل داء.. اللهم أنت مانح الدواء قبل الأطباء لك نلجأ يا الله،اللهم اشفي مرضانا، اللهم اقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وزكاتنا ودعائنا بالخير لأنفسنا ولأهلنا وأولادنا ولأحفادنا ولكل ذوينا، اللهم ارحم موتانا وشهدائنا الأبرار، اللهم ارحم أهل فلسطين من وحشية الصهاينة ومن يعاونهم يارب.

بسم الله الرحمن الرحيم(31) وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ وَسۡـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا ) صدق الله العظيم.. اللهم اغدق الخير على كل من يجود بالعطاء واكرم كل من يساعد المحتاجين يا الله يا كريم.

بسم الله الرحمن الرحيم (39) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةٗ يُضَٰعِفۡهَا وَيُؤۡتِ مِن لَّدُنۡهُ أَجۡرًا عَظِيمٗا ) صدق الله العظيم..اللهم إنا نلجأ إليك بأرواحنا وقلوبنا وجوارحنا ونطلب قبول توبتنا والصفح عنا وزوال ذنوبنا بالمغفرة والعفو منك يا الله.. بسم الله الرحمن الرحيم (57) ۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا (58) يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا) صدق الله العظيم. اللهم نطيعك سرا وعلانية فارضى عنا يارب بحق اسمك الأعلى لا إله إلا أنت يا الله.

اللهم احفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها والأزهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وأرضها وحدودها ومياهها وغذائها وثرواتها واحميها من كل شرور التطرف والإرهاب الفكرى العقيم وأيقظ قلوبنا بالإيمان الصادق المخلص واجعلنا منتصرين على أعدائنا فى الداخل والخارج اللهم احرس مصر.. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين.