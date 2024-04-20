رئيس وزراء بريطانيا السابق: الإمارات أحد أهم المراكز العالمية الداعمة للابتكار التكنولوجي

أكد بوريس جونسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق، أن الإمارات تلعب دورا كبيرا حيث أنها تمثل أحد أهم المراكز العالمية الداعمة للابتكار التكنولوجي، مشيدا بالعلاقات الوثيقة التي تجمع بين الممكلة المتحدة ودولة الإمارات وتعاونهما المتواصل في تطوير مشاريع طاقة متجددة تشمل الهيدروجين الأخضر، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وثمّن جونسون الدور الرئيسي للدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمرCOP28، في قيادة وإنجاح مؤتمر COP28 والتوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي".

وأضاف أن قمة الهيدروجين الأخضر التي استضافتها الامارات، حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت مناقشات استهدفت استكشاف سبل تسريع وتيرة تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر العالمي ودعم عملية التحول في قطاع الطاقة.

شهدت القمة التي عقدت خلال فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، تحت عنوان "بناء اقتصاد الهيدروجين: من الحوار إلى الواقع"، مشاركة مجموعة بارزة من الشخصيات رفيعة المستوى والخبراء في القطاع، وشملت وزراء من دولة الإمارات وأذربيجان واليابان وهولندا، ونخبة من صناع السياسات وقادة القطاعات والمستثمرين المنفتحين على الخيارات الجديدة ورواد الأعمال.