"السياحة" في أسبوع.. مد تحفيز برنامج الطيران العارض.. والاستعداد لموسم الحج

ترأس احمد عيسى وزير السياحة والآثار مجلس إدارة صندوق دعم السياحة مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، حيث تم عرض نتائج برنامج تحفيز الطيران خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى فبراير 2024 ومقارنتها بنفس الفترة خلال العام السابق، والتي أوضحت نسبة نمو في أعداد المقاعد والركاب ورحلات الطيران الوافدة للمقاصد السياحية الموجودة بالبرنامج، كما تم الموافقة على مد برنامج تحفيز الطيران حتى 29 أكتوبر 2024 مع إجراء بعض التعديلات عليه.

كما تم استعراض نتائج الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية التي كان لها بالغ الأثر الإيجابي على صناعة السياحة في مصر.

وقد أكد الوزير أن الأشهر المقبلة ستشهد تعزيز مزيد من إجراءات رفع درجة الحوكمة ومستوى كفاءة الأداء والإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج، والتنشيط، والتحفيز.





زيارة رئيس وزراء بيلاروسيا للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومنطقة أهرامات الجيزة

قام رئيس وزراء بيلاروسيا والوفد المرافق له، بزيارة كل من المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومنطقة أهرامات الجيزة، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمصر.





حيث أعرب رئيس الوزراء البيلاروسي عن إعجابه بالمتحف، والذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة به وخاصة بقاعة المومياوات، كما حرص على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف.

كما زار بمنطقة الأهرامات الأثرية، الهرم الأكبر من الداخل، ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول.









وزارة السياحة والآثار تطلق ثاني جولة افتراضية لنقاط مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر

أطلقت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، جولة افتراضية لمدينة وادي النطرون، إحدى النقاط بمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، والتي تضم أديرة كل من الأنبا بيشوي، والسريان، والبراموس، والأنبا مقار بالإضافة إلى بحيرة نبع الحمراء، وذلك ترويجاً لمنتج مسار الرحلة في مصر.

وتُعد هذه الجولة الثانية من نوعها، بعد الجولة الافتراضية لمنطقة جبل الطير بالمنيا، وتأخذ المشاهد منذ بداية الطريق المؤدي للمدينة ومدخلها والأديرة، بالإضافة بازارات ومنشآت فندقية وكذلك أهم النقاط التي مرت بها العائلة المقدسة بالمدينة.









مركز تسجيل الآثار المصرية يحتفل بذكرى مرور 68 عاما على إنشائه

يحتفل مركز تسجيل الآثار المصرية، التابع للمجلس الأعلى للآثار، في إبريل من كل عام بذكرى إنشائه، حيث تحل هذا العام الذكرى ال 68. وقد أنشئ المركز في 25 إبريل عام 1956 بهدف تسجيل وتوثيق الآثار والمعابد التى كادت أن تتعرض للغرق من جراء إنشاء السد العالي وبحيرة ناصر من خلفه.

وكان من أهم إنجازات المركز في الفترة السابقة، الانتهاء من أعمال الرفع المعماري والتصوير الرقمي لعدة مقابر بالبر الغربي بالأقصر، ولمقبرة الملك تحتمس الثالث بوادي الملوك، ومقبرة سننموت وتؤرخ بالدير البحري، وكذلك عدة مقابر بذراع أبو النجا. كما يقوم المركز بنشر العديد من الإصدارات العلمية المتخصصة.









أمسية موسيقية للفنان هاني شنودة بالمتحف القومي للحضارة المصرية

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية، أمسية موسيقية بعنوان «ألحان خالدة» للفنان والموسيقار هاني شنودة، والتي تضمنت فيلم وثائقي عن تاريخ الفنان، وأبرز أعماله ومراحل حياته، وحفلاته الموسيقية التى جابت بلاد العالم، وكذلك أبرز المقطوعات الموسيقية التى عزفها.





جاء ذلك فى إطار سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها المتحف كونه منارة حضارية ومؤسسة مجتمعية ثقافية داعمة للعديد من الحفلات الفنية والثقافية المتنوعة.









«تراث مصري.. عمارة وفن».. فعالية ثقافية بالمتحف القومي للحضارة المصرية

بعنوان «تراث مصري.. عمارة وفن»، نظم المتحف القومي للحضارة المصرية، فعالية تراثية ثقافية بالتعاون مع نخبة من الحرفيين والفنانين المصريين، لإلقاء الضوء على التراث المصري والفن المعماري الفريد الذي امتد لأكثر من ألف عام، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم التراث العالمي، واليوم العالمي للفن.

تضمنت الفعالية مجموعة من ورش العمل والورش التفاعلية والمعارض، ونظم المتحف معرضًا للصور الفوتوغرافية للمساجد والمآذن والقباب من القاهرة ومحافظات مصر. واختتمت الفعالية بتكريم جميع الفنانين المشاركين ومنحهم شهادات تقدير من المتحف تقديرًا لجهدهم ومشاركتهم في هذه الفعالية.









انعقاد اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار

انعقد مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، حيث استهل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الاجتماع باستعراض إنجازات المجلس بمختلف قطاعاته خلال شهر إبريل، من اكتشافات أثرية، وترميم عدد آخر من الآثار، والتسجيل الأثري لعدد من المقابر، وما بذلته الإدارة العامة للمنافذ الأثرية والمضبوطات من جهد في معاينة المضبوطات بالمواني والمنافذ المصرية ومعاينة قضايا ضبط الآثار.

كما تم الانتهاء من عدد من المشروعات وجاهزيتها للافتتاح وعلى رأسها قصر محمد على بشبرا ودير الشهداء بإخميم، فضلا عن استكمال العمل بعدد من المشروعات الجارية.





وزارة السياحة والآثار تستعد لموسم الحج

في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على إنهاء كافة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بموسم الحج لعام 1445هـ، تواصل الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، اتخاذها للإجراءات التنظيمية والتنسيقية المكثفة، وبما يساهم في التأكد من تحسين الخدمات المقدمة لحجاج السياحة المصريين داخل المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، وضمان سير الشعائر بكفاءة وفعالية.









جولة بالمواقع الأثرية بمشروع الإدارة الثقافية المتكاملة بالدرب الأحمر

في إطار الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بشأن الاستثمار المستدام للسياحة في مصر «سايت»، بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار، والتعاون الدولي، قام رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ورئيس قطاع التنمية الاقتصادية، ومدير مشاريع السياحة المستدامة والبيئية، بجولة تفقدية بعدد من المواقع الأثرية بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة التاريخية، لمتابعة الموقف التنفيذي وآخر مستجدات الأعمال بمشروع الإدارة الثقافية المتكاملة (IMCT)، الممول من الوكالة بهدف إعادة تأهيل هذه الأماكن وتنمية المجتمعات المحلية المحيطة بها.









ورشة عمل لقيادات المجلس الأعلى للآثار عن السياحة الثقافية وأشكالها والترويج لها

تحت عنوان «الاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية التعرف على الفرص.. والتعامل مع الشركاء» نظمت وزارة السياحة والآثار ورشة عمل على مدار يومين للقيادات بالمجلس الأعلى للآثار، وذلك بالتعاون مع مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID لصالح وزارة السياحة والآثار.





تأتي هذه الورشة في إطار أهداف المكون الأول لمشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT المعني بالحوكمة والذي يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، كما تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية يتم تقديمها للعاملين بالقطاع الأثري لثقل مهاراتهم في البرامج التدريبية ذات الصلة.









معرض للآثار يسرد حكاية المتحف القومي للحضارة المصرية بمناسبة الذكرى الثالثة لافتتاحه

بمناسبة مرور ثلاث سنوات على افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية، افتتح الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، معرضًا مؤقتًا بعنوان «حكاية متحف»، بقاعة النسيج المصري بالمتحف ليستمر لمدة شهر، ويعرض مجموعة من القطع الأثرية التي تم اكتشافها من موقع المصبغة الأثرية وحفائر موقع المتحف، ومجموعة من مقتنيات المتحف والتي تعرض لأول مرة للجمهور.

كما يعرض المعرض دعوة افتتاح المتحف، ومجموعة من الهدايا المقدمة من الوفود الرسمية الزائرة له، ومجموعة فيديوهات وصور فوتوغرافية وثائقية من أعمال الحفائر بالمتحف ومراحل إنشائه، وحفل الإفتتاح واستقبال المومياوات الملكية، وكذلك صور من مراحل تجهيز وإعداد العرض المتحفى للقطع الأثرية بداخل قاعات المتحف، ومعامل الترميم والمعامل العلمية.









الكشف عن بقايا استراحة ملكية مُحصنة بشمال سيناء

نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بموقع آثار تل حبوة (ثارو) بمنطقة آثار شمال سيناء في الكشف عن بقايا مبنى مشيد من الطوب اللبن لأحد الاستراحات أو القصور الملكية الواقعة بنطاق البوابة الشرقية لمصر، من عهد الملك تحتمس الثالث من الأسرة الثامنة عشر من عصر الدولة الحديثة.

ومن المرجح أن هذا المبنى كان قد استخدم كاستراحة ملكية بناءً على التخطيط المعماري له وندرة كسرات الفخار داخله.









التحقيق في رصد مواطنين متجهين للسعودية بتأشيرات زيارة عن طريق شركات سياحة بتواريخ عودة بعد انتهاء موسم الحج

رصدت وزارة السياحة والآثار، من خلال لجان الإدارة المركزية لشركات السياحة المتواجدة في المطارات المصرية، مجموعات من المواطنين المصريين المتجهين إلى السعودية بتأشيرات زيارة عن طريق شركات سياحة، ولوحظ أن تواريخ عودتهم في شهر يوليو المقبل، أي بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام.





وفي هذا الإطار، تقوم، الوزارة بالتحقيق مع شركات السياحة ذات الصلة بذلك، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، حيث يمكن أن تصل العقوبة، وفقًا للعقوبات التي يتضمنها القانون المنظم لعمل الشركات السياحية وقانون البوابة المصرية للعمرة وقانون تنظيم الحج، إلى حد إلغاء ترخيص الشركة.

وفي حال ثبوت أن المخالفة على أي كيان غير شرعي يقوم بمزاولة أو تنظيم أي برامج أو أنشطة سياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، سيتم إحالته للنيابة العامة.