163 عرضا يتنافسون في مهرجان نوادي المسرح.. القضية الفلسطينية تتصدر موضوعات الأعمال

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، لهذا العام تحت شعار "مسرح فى كل حتة في مصر".

يتنافس خلال هذا الموسم 163 عرضا مسرحيا من مختلف المحافظات ،فيقدم إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد 26 عرضا مسرحيا، منها 14 عرضا لفرع ثقافة الجيزة، 5 عروض لفرع ثقافة بني سويف، وعرضان لكل من فرع ثقافة القليوبية والفيوم، بينما يشارك فرع ثقافة القاهرة بثلاثة عروض مسرحية.

بينما يقدم إقليم غرب ووسط الدلتا، 49 عرضا منها 4 عروض لفرع ثقافة المنوفية، 13 لفرع ثقافة الغربية، و8 عروض لفرع ثقافة البحيرة ويشارك فرع ثقافة مطروح بعرض واحد.

فيما يشارك فرع ثقافة الإسكندرية بـ 23 عرضا مسرحيا، وفي إقليم شرق الدلتا يقدم 36 عرضا مسرحيا منها 12 لفرع ثقافة الشرقية، 14 عرضا لفرع ثقافة الدقهلية، ويقدم فرع ثقافة دمياط 10 عروض.

ويشهد إقليم القناة وسيناء تقديم 28 عرضا منها عرض واحد لفرع ثقافة شمال سيناء، و3 عروض لفرع جنوب سيناء، و7عروض لفرع ثقافة السويس، ويقدم فرع ثقافة الإسماعيلية 8 عروض، بينما يقدم فرع ثقافة بورسعيد 9 عروض مسرحية.

بينما يقدم إقليم وسط الصعيد 12 عرضا مسرحيا منها 3 عروض لفرقة أسيوط، ويقدم فرع ثقافة سوهاج 4 عروض، ويشارك فرع ثقافة المنيا بخمسة عروض مسرحية، إقليم جنوب الصعيد الثقافي يقدم 12 عرضا مسرحيا منها 3 عروض لفرع ثقافة الأقصر، و4 لفرع ثقافة أسوان، بينما يقدم فرع ثقافة قنا 5 عروض مسرحية.

يناقش هذا الموسم خلال هذه العروض المسرحية العديد من القضايا المجتمعية منها القضية الفلسطينية، الثأر، التعبير عن الفن الواقع، قضايا المهمشين، التنمر، وهوس الشهرة، والقيم الإنسانية وغيرها.

ففي محافظة بني سويف تقدم فرقة قصر ثقافة ببا، عرضا تحت عنوان "أحداث لا تمت للواقع بصلة" عن نص "ست شخصيات تبحث عن مؤلف"للكاتب الإيطالي" لويجي بيرانديللو".

ويناقش هذا العرض أزمة تعبير الفن عن الواقع، وكيف أصبحت هناك فجوة كبيرة بين المسرح وقضايا المجتمع، الأمر الذي أدى إلى وأد المسرح، وذلك من خلال أسرة مكونة من ٦ أفراد تدخل قاعة المسرح، ويطلبون من المخرج أن يطرح قصتهم أثناء تقديم فرقة مسرحية لبروفة.

"أحداث لا تمت للواقع بصلة" أداء رمزي وديع، محمد طه، حبيبة عماد، بسملة محمد، يوسف رجب، عاطف سعد، رجب عبدالنبي، مهرائيل عزت، ريتا يونان، جنى بشندي، أكرم عبدالمنعم، الحسيني محسن، محمد الروبي، هدير شعبان، أحمد وائل، إعداد محمد السوري، ألحان روماني زاخر، إضاءة مينا خيري، وعبدالرحمن سامح، ديكور فاطمة زاهر، مخرج منفذ شريف شجاع، وإخراج أحمد عبد الباسط.

وفي محافظة البحيرة تقدم فرقة وادي النطرون العرض المسرحي "دراما الشحاذين"، المستوحاة من نص الكاتب الكويتي بدر محارب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي استعراضي، حول مجموعة من المهمشين يعيشون بلا مأوى ويتسولون لإيجاد قوت يومهم.

وبسبب مشكلة على "رغيف خبز" من القمامة يهرب اثنان منهم إلى مكان مهجور خوفا من بطش الشحاذين القدامى، ليكتشفا أن هذا المكان لمسرح قديم ويعيش به مجموعة من المشردين أيضا بمؤامرات ومكائد من أجل الحصول على المأكل والمأوى، فتحدث بينهم كثير من المفارقات الكوميدية.

"دراما الشحاذين" أداء حسين عبدالكريم، محمود زكي، محمود طارق، ريهام رجب، أدهم ممدوح، أحمد حكم، أشعار محمود خليل، تأليف موسيقى وألحان هيثم مدحت بسيوني، غناء نرمين أبوالنور، استعراضات إبرام مرقص، إضاءة حسين جمال، ديكور عماد الجزار، ملابس أحمد فهمي، ماكياج ثريا جمعة، دراما حركية رضوي الحاروني، مساعد مخرج راغب درويش، دراماتورج وإخراج غادة كمال.

وتقدم فرقة مسرح 23 يوليو العرض المسرحي "ضفاير"، الذي تدور أحداثه حول أربع شخصيات في حالة استدعاء من خلال شخصية واحدة، حيث تجتمع الشخصيات في صراع ما بين العقل والعاطفة، حتى تتشابك الأحداث لتصل في نهاية الأمر لاتفاق بينهما.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، تأليف مجدي الحمزاوي، ديكور إيناس محمد علي، موسيقى وجدي بدير، استعراضات خالد النموري، بمشاركة فرقة فراشات المحلة للتعبير الحركي والباليه، مساعدا إخراج أحمد صالح، ورانيا سعيد، تنفيذ ديكور ومخرج منفذ حسين راشد، ومن إخراج سيد الحسيني، وبطولة: مروة الحديدي، إسراء فرج، جومانا أمير، وجنى سامح، وعازفة الكمان أيه أحمد.

وتقدم فرقة قصر ثقافة عين حلوان على مسرح قصر ثقافة روض الفرج العرض المسرحي "دوار بحر"، الذي تدور أحداثه بإحدى قرى صعيد مصر خلال فترة الستينيات، ويناقش عدة قضايا مجتمعية كانتشار الثأر و الصراع على السلطة.

قال المخرج محمد مصطفى إنه تم تقديم العرض بشكل مختلف، من خلال إعداد ديكور لمبنى مكون من ثلاثة طوابق، كل طابق مقسم إلى ثلاثة أجزاء، بحيث يمثل الشكل النهائي لعبة "السلم والثعبان" التي يتصارع فيها الجميع من أجل الفوز.

وأضاف أنه تم استخدام تكنيك الشاشة المقسمة كما هو في السينما، حيث يمكن للمشاهد التنقل بعينه خلال التسعة مربعات الممثلة للأماكن التي تدور فيها الأحداث، لكي يتمكن من مشاهدة أكثر من مشهد في الوقت نفسه على خشبة المسرح.

"دوار بحر" من تأليف محمد علي إبراهيم، تصميم ديكور وملابس رامي عاطف، موسيقى محمد قابيل، إضاءة إبراهيم حسن، ماكياج مي شاهين، أداء تمثيلي: محمد نصر، سهر النوري، إسراء الجمل، أحمد دعبس، عمر محمود، مراد محمد، أحمد صبري، مي شاهين، ماهينور طارق، مآب جاسور، محمد شبايك، مصطفى عبد الله، شهد أحمد، محمد مصطفى، محمد عماد، خالد جادو، إسلام فودة، عمر محمد، يوسف علي، سيف المصري، سفيان المصري، يوسف بهيج، ناصر حسن، عادل سعيد.

وتقدم فرقة قصر ثقافة المحمودية على مسرح النادي الاجتماعي بالمحمودية العرض المسرحي "بنت القمر"، الذي يلقي الضوء على عدد من المشكلات المجتمعية منها التنمر وعدم تقبل الاختلاف، وهوس تحقيق الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى إن كان ذلك على حساب مشاعر الآخرين.

تدور أحداث العرض حول "بسمة" فتاة عشرينية تصاب بمرض جلدي نادر، وتنقلب حياتها رأسا على عقب، حيث لا يسمح لها الناس بالتعايش معهم، وينتهي بها الأمر بدخولها السجن، لتصبح مذنبة بعد أن كانت ضحية!

"بنت القمر" أداء إسراء هنيدي، أحمد حامد، هالة فؤاد، سامح رخا، محمود إسماعيل، أسماء أبوإبراهيم، محمد الدمياطي، هناء عمرو، حمدي طاهر، أحمد ماميش، ملك محمد، فريدة، تأليف محمد السوري، كيروجراف محمد صلاح، أشعار د. محمد مخيمر، موسيقى وألحان مروان سمير، إضاءة عمرو جلال، ديكور وملابس روچانا سليمان، تنفيذ ديكور أحمد البحاري، مخرج منفذ منير الركايبي، مساعد مخرج هالة فؤاد، وإخراج محمد الحداد.

على الجانب الآخر بمحافظة أسيوط تقدم فرقة بيت منفلوط المسرحية العرض المسرحي "المهرج" المستوحاة أحداثه من نص "المهرج" للكاتب السوري محمد الماغوط.

ويصور العرض الأحداث الواقعة بالمجتمعات العربية وما تشهده الدولة الفلسطينية من قمع وصراعات، من خلال شخصية "صقر قريش" الذى يعود بعد فترة زمنية طويلة إلى أرض الوطن ليجد أن الحال قد تغير والبلاد تعاني من تمزق وضياع، ويجد الأمل في التوجه إلى "مصر" الحصن الحصين للبلاد العربية.

في حين يقدم بيت ثقافة بولكلي على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، العرض المسرحي "كاسبر المستوحاة من نص "كاسبر" للكاتب النمساوي بيتر هاندكه، ويناقش قضية أصحاب الأرض، ليصور معاناة الشعب الفلسطيني على مر التاريخ.

وتدور الأحداث داخل أحد المصانع حول مجموعة من العمال قرروا الانفصال عن الإدارة وبناء مصنع جديد خاص بهم، وبمرور الوقت يتم بناء المصنع بالفعل بالحديقة المجاورة، ويتم الاستيلاء تدريجيا على الأرض وتتوالى الأحداث

"كاسبر" أداء محمد جابر، محمد عصمت، مروان محمود، فارس فياض، محمد صلاح، كيرو عماد، مؤمن هشام، زياد رضا، محمد أيمن، ديكور وملابس دنيا عزيز، إعداد موسيقى محمد إبراهيم، تصميم إضاءة أحمد طارق، ماكياج نادين وائل، مخرج مساعد أمجد ماجد، دراماتورج وإخراج أشرف علي.

"المهرج" من أداء حمادة مبارك، إسلام عادل، نيڤين المرسي، محمود تواب، حمدي خالد، محمد مؤمن، هشام أحمد، علي الشوربجي، يوسف محسن، سمر جلال، رحاب النمر، ملك حسن، محمد حسن، ديكور أيمن الهلالي، أشعار محمد جابر، ألحان طلعت بكرى، استعراضات حسن بداري، مساعد مخرج وائل علم الدين، دراماتورج وإخراج محمد هناء الدين.

وتقدم فرقة المنيا القومية العرض المسرحي "دون كيشوت" على مسرح قصر ثقافة المنيا، عن رواية "دون كيشوت" للكاتب الفرنسي إيڤ چامياكز

وتدور أحداث العرض حول البطل "كيشوت" الذي عاش يحلم بأن يصبح بطلا في الفروسية من أجل تغيير العالم، وتغيير كل ما هو قبيح من خلال نشر قيم الحق والخير والجمال، ولكنه يكتشف خلال رحلته بأن المثالية لا تفيد في عالم مادي.. لا يعترف بشيء آخر!

"دون كيشوت" ترجمة د. فتحي العشري، أشعار ودراموتورج أشرف عتريس، ألحان إيهاب حمدي، ديكور وملابس وائل درويش، استعراضات يحيى عبد العليم، مخرج منفذ ماهر بشري، إخراج محمد حسن.

وفي بني سويف تقدم فرقة أبوصير الملق العرض المسرحي "ابن الريح"، على مسرح قصر ثقافة ببا، المستوحاة عن نص "مهاجر بريسبان" للكاتب اللبناني چورج شحادة، وتدور أحداثه حول صراع أهل القرية التي شاع بها الفقر والجهل، حول إثبات نسب جثة تم العثور عليها بجوارها حقيبة ممتلئة بالمال، وتتصاعد الأحداث.

"ابن الريح" إعداد منصور مكاوي، أداء ياسر رأفت، ياسين عبد العال، رمضان ياسين، يوسف نور، أمل كمال عثمان، وملك أشرف، أشعار أيمن حافظ، ألحان سيد رمضان، مصمم استعراضات وائل عيد، إضاءة أيمن محمود، ديكور مصطفى فكري، مخرج منفذ محمد خليفة، وإخراج كمال عثمان.

كما تقدم فرقة قصر ثقافة بني سويف المسرحية العرض المسرحي "ماكبث"، على مسرح قصر ثقافة ببا، المستوحاة عن نص "ماكبث" للكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، وتدور فكرته حول "ماكبث" وقتله لصديقه الملك، بتدبير من زوجته، رغبة منه في السيطرة على الحكم، وتتصاعد الأحداث بعد أن تلاحقه لعنة الكوابيس

"ماكبث" أداء وليد حسين، مريم سليمان، نور أسامة، ماريو أشرف، أسعد محمد، إسلام ياسين، كيرلس أكرم، ماركو إيهاب، يوسف أسامة، كريم محمد، زياد حسام، محمد الجازوي، مهندس ديكور أحمد أبوطالب، إضاءة أحمد طه، كيروجراف ومخرج منفذ وليد حسين، وإخراج رامي محمد.

كما تقدم فرقة بيت ثقافة الشيخ زايد المسرحية، العرض المسرحي "ابن الإيه"، على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، المأخوذ عن رواية "أوليفر تويست" لتشارلز ديكنز، يسلط الضوء على معاناة الأطفال المهمشين الذين يزدريهم المجتمع، من خلال طرح قصة "جابر" الذي نشأ بملجأ للأطفال، ويواجه الكثير من الصعوبات عقب خروجه، وحياة لم يعرفها من قبل!

"ابن الإيه" نص مسرحي وأشعار سامح عثمان، إخراج أحمد كمال، ماكياچ مريم محمد، تنفيذ ملابس نورا فوزي، استعراضات وسام الطحاوي، إضاءة شادي عزت، تأليف موسيقي وألحان محمد عاصم، ديكور وملابس محمد علي، مساعد مخرج هايدي هاني، مارسيلينو ياني، أحمد حلمي، محمد إسماعيل، مخرج منفذ أحمد صلاح.

وتقدم فرقة بيت ثقافة طوخ على مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية العرض المسرحي "حصاد النار" ، الذي تدور أحداثه في إطار تشوبه الألغاز وتحيط به المغامرات، بعد أن وجد أهل القرية أحد الناس قتيلاً ومعه وصية لابن له من علاقة غير شرعية، واهبا إياه كل ثروته.

وتمر الأحداث ويساور الشك الجميع، كأن الوصية خيط نار تتلقفه القلوب، والإرث سفينة من شك مريب، تنفتح أبواب الماضي أمام الجميع، لتبدو كل الوجوه على كامل حقيقتها بعد أن وقعت القرية فريسة للشك والطمع، الماضي والحاضر، الموت والحياة.

المسرحية تأليف إبراهيم الرفاعي، وإخراج محمود فايد، أشعار أسامة بدر، ألحان أحمد عدلي، ملابس سارة أبو العز، ديكور أحمد البخاري، مكياج ميرامار سعد، مخرج منفذ طارق حواش. وقدمت بحضور أعضاء لجنة التحكيم، المخرج سامح مجاهد والناقد أحمد خميس ومهندس الديكور أحمد نور، وبحضور مدير عام الفرع الفنان ياسر فريد.

ويقدم قصر ثقافة برج العرب بالاسكندرية العرض المسرحي "ليلة القتلة"، الماخوذ عن نص "ليلة القتلة" للكاتب الكوبي خوزيه تريانا، ويناقش فكرة التفكك الأسري وأثره على نفسية الأبناء، من خلال ثلاثة أشقاء يعانون من قهر الوالدين، ويتخذ الابن الأكبر قرار التخلص من تسلط الأم وديكتاتورية الأب.

وبالفعل يحاول الأبناء يوميا تنفيذ خطتهم والتخلص من سلطة الأب والأم بتهمة القضاء على إنسانيتهم، ويبدأون في التنفيذ بمسرح الجريمة (المنزل) ذلك الكيان المهترئ والآيل للسقوط، ولكنهم يقعون في هوة اعتياد تمثيل الجريمة الموجودة فقط في مخيلتهم، والتي أصبحت هي المتنفس الوحيد للتخلص من معاناتهم ويتمنون وقوعها حقيقة وليس مجازا.

قال إبراهيم أحمد مخرج العرض إنه تم الاعتماد على تقنية الفلاش باك أو أسلوب الاسترجاع للتعرف على أحداث الماضي وتوضيح الأسباب التي أدت إلى تفكك الأسرة و تصاعد الأزمة بين الأبوين والأبناء الذين انتهى الأمر بوجودهم داخل مستشفى الأمراض العقلية يتذكرون تلك الجريمة البشعة.

"ليلة القتلة" أداء أحمد صدام، يارا حسام، جيهان علي، ترجمة فتحي العشري، ديكور وملابس نور جمعة، تأليف موسيقى وألحان خالد العزازي، أشعار محمد عبدالمحسن، استعراضات ياسر عثمان.

وتقدم فرقة أسيوط القومية العرض المسرحي "ظل الأماني" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، فيعرض ثلاث حكايات تتفاعل فيما بينها لتبني النسيج العام للعرض، وتتلاقى شخصياتها وتتداخل فى إطار مسحة صوفية عن الدنيا وإظهار صورتها الحقيقية فى أعين طلابها.

"ظل الأماني" بطولة نخبة من المبدعين الشباب، تأليف وإخراج أسامة عبد الرؤوف، أشعار درويش الأسيوطي، ديكور وملابس عبد الناصر أحمد، موسيقى وألحان عبدالمنعم عباس، استعراضات محمود يحيى، تصميم إضاءة مايكل يعقوب.