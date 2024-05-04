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السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

32 مليون دولار حصيلة "Challengers" في أسبوع

Challengers
Challengers
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سيطر فيلم الرياضة والدراما “Challengers” للمخرج الإيطالي لوكا جواداجنينو، على إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوع.

وبلغت حصيلة “Challengers” الإجمالية 32 مليون دولار، جمع منها 22 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي و10 ملايين دولار في السوق الأجنبية. وفق موقع بوكس اوفيس موجو.

يدور فيلم “Challengers” حول ثلاثة لاعبين كانوا يعرفون بعضهم البعض في فترة المراهقة يلتقون مجددًا في منافسات بطولة كبيرة في رياضة التنس، مما يُشعل المنافسة بينهم من جديد داخل وخارج الملعب.

وكان من المقرر عرض “Challengers” في افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نهاية أغسطس الماضي، ولكن تم سحبه قبل بداية المهرجان بأيام بسبب التعقيدات الترويجية التي تسبب بها إضراب نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية.

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