احذر.. ضغط الدم المرتفع عند الأطفال يزيد معدل الإصابة بأمراض القلب 4 مرات

أفادت دراسة حديثة عن تأثيرارتفاع ضغط الدم لدي الأطفال، حيث تشير أبحاث ونتائج الدراسة إن معدل ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال والمراهقين قد يؤدي الي ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب المميتة وصولا بالسكتة الدماغية على المدى البعيد وبمقدار أربع مرات، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

حيث قام الباحثون بمقارنة عدد 25605 طفل ومراهق تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم بين عامى 1996 و2021 فى أونتاريو بكندا، مع زملائهم الذين لا يشتكون من أعراض هذه الحالة، وقد أوضحت المتابعة لمدة 13 عاما أن الأطفال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لديهم مؤشر خطير أعلى مرتين إلى أربع مرات للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية أو قصور القلب مقارنة بأولئك الذين لا يعانون منه.

ومعدل تأثيرارتفاع ضغط الدم على واحد من كل 15 طفل ومراهق علي مستوي العالم، ومن علامات الخطر أن أصبح ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال متلازم لهم باعتباره عرض صحي خطير ، على الرغم من أن هذه الحالة أقل انتشارا لدى الأطفال مقارنة بالمراهقين، إلا أنه يمكن أن يكون له آثار على الصحة العامة على المدى البعيد إذا ترك دون علاج.

وهناك عوامل كثيرة عن ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال، تبدأ بالعوامل الوراثية، والسمنة، والنظام الغذائى المتبع مثل الوجبات السريعة التي تحتوى على نسبة كبيرة من الصوديوم وقله مكونات الغذاء علي الفواكه والخضروات، وعدم ممارسة الرياضة ، وبعض الحالات الطبية مثل أمراض الكلى أو الاضطرابات الهرمونية ، وقد يؤثر التوتر واضطرابات النوم والعوامل المحيطة بالبيئية دورا فى ذلك.

بالاضافة الي ارتفاع ضغط الدم لدي الاطفال دون علاج سيؤدي الي مضاعفات متعددة بما فى ذلك أمراض القلب والكلى والأوعية الدموية والدماغ.

وتشخيص أعراض وفحوصات ارتفاع ضغط الدم المنتظمة لدى الأطفال عن طريق تحديد قراءات ضغط الدم من حيث العمر والطول والجنس وذلك للكشف المبكر عن المرض.

علاج ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال

من خلال إجراء تعديلات فى نمط الحياة مثل الانتظام في تناول غذاء صحى، وممارسة الرياضة البدنية، والحفاظ على وزن صحى، وفى بعض الحالات، يمكن وصف الأدوية للمساعدة فى خفض مستويات ضغط الدم.