كبار رجال الدولة يشاركون في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة

بدأ - منذ قليل - توافد المهنئين من قيادات الدولة، بينهم مندوب رئاسة الجمهورية والأزهر الشريف والشخصيات العامة والسياسية ورجال الإعلام والفن والثقافة، إلي مقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة للمشاركة في احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بعيد القيامة المجيد، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة لراعي الكنيسة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.



ويتم بث الاحتفال على التلفزيون المصرى، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفالية.