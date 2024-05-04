"X" تستخدم مساعد الذكاء الاصطناعي "Grok" لتلخيص نشر الأخبار

أفاد تقرير جديد بأن منصة X تقوم بعمل مساعد الذكاء الاصطناعي Grok لنشر الموضوعات وأخبار يتم إنشاؤها عن طريق الذكاء الاصطناعي والتي تتجه نحو المنصة، وتوفر ميزة للمشتركين المميزين حاليا، تسمى "Stories on X"، وفقا لمنشور من الحساب الهندسي للشركة.

ووفقا لـ X ، يقوم Grok على انشاء المختصرات النصية من خلال منشورات المستخدمين، ويعتمد أكثر على الأخبار، والبعض الآخر يركز علي ملخصات المحادثات التي تحدث على المنصة نفسها، وقام أحد المستخدمين بنشر لقطة سريعة عن تقرير أرباح شركة أبل والمساعدات المقدمة لأوكرانيا، بالإضافة إلى واحدة بعنوان "ماسك.

وقام الخبراء بمناقشة الديون الوطنية"، والتي كانت تتلخص في "لمناقشة صريحة عبر الإنترنت" بين " ماسك " و"شخصيات هامة " أخرى على X.

ولو كان هذا يبدو مألوفا الا أنه مشابه بشكل دقيق لـ Moments، وهي ميزة تويتر القديمة التي نظمت تغريدات موثقة لأهم الأخبار واللحظات الثقافية على المنصة، وقد قلت هذه الميزة، التي أشرف عليها فريق من الموظفين البشريين، في عام 2022.

مثل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى، ملخصات Grok مع إخلاء المسؤولية، وجاء في الرسالة: "هذه القصة عبارة عن ملخص للمشاركات الموجودة على X وقد تتطور بمرور الوقت"، "يمكن أن يرتكب Grok الكثير من الأخطاء، ويتحقق من مخرجاته"، وبطبيعة الحال، لا يتمتع جروك بأفضل سجل قائم عندما يتعلق الموضوع بتفسير الأحداث الجارية بدقة.