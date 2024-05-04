أيقونة الكوميديا النسائية.. أبرز محطات زينات صدقي في يوم ميلادها

"عدلهالي يا رب، إنسان الغاب طويل الناب، إعلان جواز يا حبيبتي عذراء حسناء سمراء فيحاء، يا سارق قلوب العذارى، كتاكيتو بنى"، وغيرها من أشهر الإفيهات الكوميدية الخالدة في أذهان الجمهور حتى الآن وهى واحدة من أبرز وأهم فنانات الزمن الجميل في السينما المصرية.

ولدت زينات صدقي في مثل هذا اليوم عام 1912، في حي الجمرك بمدينة الإسكندرية التحقت بمعهد أنصار التمثيل والخيال الذي تأسس من قبل الفنان زكي طليمات، عارضت أسرتها دخولها الوسط الفني وقررت الهروب إلى الشام للسعي وراء حلمها في مجال السينما والمسرح وأصبحت الفنانة الراحلة زينات صدقي أيقونة الكوميديا في الوطن العربي.

اشتهرت في الوسط الفني بخفة ظلها وشعبيتها الكبيرة، حيث قدمت أكثر من 400 عمل فني، مثل عفريتة إسماعيل يس، المليونير، ابن حميدو، عايزة اتجوز، شارع الحب، دهب، أربع بنات وظابط، القلب له أحكام، تمر حنة، الكمساريات الفاتنات، أنت حبيبي، العتبة الخضراء وغيرها من الأعمال الفنية الناجحة.

تميزت الفنانة الراحلة زينات صدقي بفن الارتجال على خشبة المسرح وإبداعها على الشاشة المصرية بداية من سيناريو العمل إلى جميع الإفيهات العالقة في أذهان الجمهور حتى الآن.

تزوجت الفنانة الراحلة زينات صدقي أكثر من مرة بخلاف ما يعتقده البعض أنها كما كانت تظهر على الشاشة تبحث دائمًا على الزواج وكانت صاحبة لقب "عانس السينما المصرية"، تزوجت في المرة الأولى قبل دخولها الوسط الفني ولكن سرعان ما حدث انفصال منه دون وجود أطفال.

وكانت الزيجة الثانية من بين معجبيها وكانت في فترة تألقها بالسينما والمسرح، لكن هذا الارتباط لم يكن معلنا وسرعان ما انتهت هذه الزيجة بسبب رغبة الزوج في تركها الوسط الفني وكانت رغبتها الاستمرار وكان القرار المناسب في ذلك الوقت الانفصال.

وفي احتفالات عيد الفن الموافق الثامن من شهر أكتوبر كرم الرئيس الراحل محمد أنور السادات الفنانة الراحلة زينات صدقي، على الأعمال التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية وكانت من أوائل الفنانات التي تم تكريمها في هذا اليوم.