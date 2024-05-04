ربة منزل تنهي حياتها بالحبة السامة لمرورها بأزمة نفسية في أطفيح

أنهت ربة منزل حياتها بتناول حبة الغلال السامة لمرورها بأزمة نفسية بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم عبدالحليم الجيار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد استقبال ربة منزل مصابة بحالة إعياء وادعاء تناول مادة سامة وتوفيت خلال محاولات إسعافها ومقيمة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وبالتقابل مع أسرة المتوفاة أفادوا باقدامها على إنهاء حياتها لمرورها بأزمة نفسية نتيجة خلافات مع زوجها ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات..