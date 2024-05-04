تجديد حبس جزار ونجله بتهمة قتل شاب في السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم السبت، تجديد حبس جزار ونجله بتهمة قتل شاب طعنًا بسكين ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية إن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه ونجل الجزار بسبب خلاف علي كاب كان يرتديه المتهم، مما أدى إلى نشوب مشاجرة أصيب خلالها ابن الجزار بجرح بسيط في فمه.

واستعان المتهم الثاني بوالده الجزار وتوجها إلى المجني عليه، واعتديا عليه باستخدام أسلحة بيضاء وعصا خشبية تسببا في مصرعه بالحال.

تلقى قسم شرطة السلام الأول بلاغا يفيد العثور على جثة لشاب في مساكن المحمودية بالسلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثرت على جثة شاب يدعى "إسلام" 22 سنة، مصاب بجروح قطعية، وتهشم بالجمجمة نتيجة تعرضه لاعتداء من قبل آخرين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.