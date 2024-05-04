الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 2000 حالة في قافلة طبية ببني سويف.. صور

أعد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف،تقريرا للدكتور محمد هان غنيم محافظ بني سويف، بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين 1 و2 مايو الجاري" بقرية منشأة البديني مركز اهناسيا ، ضمت 9 عيادات في 8 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة ،النساء، الجلدية،عظام،تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 2078مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 134،معمل طفيليات 26، حالات الأشعة العادية 8، استصدار 11 قراراً للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 37حالة، تحويل 5حالات للمستشفي لاستكمال العلاج .

ومن خلاله تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" .

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

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