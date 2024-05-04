على طريقة حبيبة الشماع.. فتاة تقفز من سيارة صديقها بعد تحرشه بها في كرداسة

أصيبت فتاة إثر قفزها من سيارة شاب تعرفت عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عقب تحرشه بها بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد استقبال فتاة تبلغ من العمر 22 عاما مصابة بكدمات وسحجات متفرقة وادعاء القفز من السيارة أثناء التحرش بها بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص ومناقشة المصابة أفادت بأنها تعرفت على شاب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وارتبطت به عاطفيا وخلال لقائهما الأول بكافيه بدائرة المركز عرض عليها توصيلها بسيارته وفي الطريق تحرش بها وعندما نهرته تعدي عليها بالضرب فقفزت من السيارة مما تسبب في إصابتها.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

يذكر أن الشارع المصري شهد واقعة مأساوية عندما أقدمت فتاة تدعي "حبيبة الشماع" والتي عرفت إعلاميا بفتاة الشروق بالقفز من سيارة تابعة لشركة توصيل شهيرة عقب قيام السائق بالتحرش بها مما تسبب في دخولها بغيبوبة كاملة حتي لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.