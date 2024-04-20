حماس تبحث نقل مقرها من قطر

السبت 20/أبريل/2024 - 09:21 ص

أكدت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم السبت، أن القيادة السياسية لحركة حماس، تبحث نقل مقرها إلى خارج قطر، بسبب ضغوط أعضاء الكونجرس الأمريكي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب قولهم إن الحركة تواصلت في الأيام الأخيرة مع دولتين اثنتين على الأقل في المنطقة، بشأن ما إذا كانتا منفتحتين على فكرة انتقال قادتها السياسيين إلى عواصمهما.

وأوضح وسيط عربي، في المفاوضات للصحيفة الأمريكية، احتماليةانهيار محادثات وقف إطلاق النار بالكامل.



وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن مغادرة حماس قطر يمكن أن تحبط المحادثات الحساسة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح عشرات الإسرائيليين المحتجزين في غزة، كما أنه قد يجعل من الصعب على إسرائيل والولايات المتحدة نقل رسائل إلى الحركة.

وقال وسيط عربي مطلع للصحيفة: "توقفت المحادثات بالفعل مرة أخرى مع عدم وجود إشارات أو احتمالات تذكر لاستئنافها في أي وقت قريب، كما أن انعدام الثقة يتزايد بين حماس والمفاوضين".

وقال وسيط عربي آخر في المفاوضات لـ"وول ستريت جورنال" إن "احتمال انهيار محادثات وقف إطلاق النار بالكامل أصبح ممكنًا جدًّا".