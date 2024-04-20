العراق.. عشرات الطائرات الأمريكية تحلق بسماء مناطق عدة في بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، أن هناك عشرات الطائرات الأمريكية تحلق في سماء مناطق عدة في بغداد وبابل وكربلاء، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "الحدث" الإخبارية.

وأضافت وسائل إعلام عراقية، عن سماع دوي انفجار جديد جنوبي محافظة بابل، وأن الانفجار الأول كان من طيران مجهول قام باستهدف مقرًا للحشد الشعبي بصاروخين جنوبي بغداد.

وأكدت مصادر أمنية لقناة "الحدث"، أن هناك قتيل وعدد من الجرحى جراء انفجار في قاعدة عسكرية في العراق.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الانفجار الذي حدث في قاعدة كالسو بمحافظة بابل العراقية تسبب في قتل شخص وإصابة آخرين.