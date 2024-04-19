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الجمعة 19 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

تاريخ عنف الجماعة الإرهابية.. داليا عبد الرحيم تُقدم حلقة استثنائية من "الضفة الأخرى"

الكاتبة الصحفية والإعلامية
الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم
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تُقدم الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، مساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، حلقة خاصة واستثنائية من برنامجها “الضفة الأخرى”، الذي يُذاع الفضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ11 مساء.

ومن المقرر أن تكون حلقة اليوم من “الضفة الأخرى” مهمة واستثنائية وستشمل انفرادا جديدا وتحليلا عميقا، كما تكشف عن تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية في ممارسة العنف والتطرف.

ويكشف برنامج “الضفة الأخرى” كواليس وأسرار تحركات وأنشطة ووسائل تمويل الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، التي تم رصد أماكن انتشارها في العالم، ومناطق نفوذها بقارات العالم المختلفة، كما يُقدم البرنامج خريطة متكاملة للتغلغل الأخطبوطي لهذه الجماعات في معظم البلدان.

الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم الضفة الأخرى الجماعات المتطرفة جماعة الإخوان