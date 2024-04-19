محافظ قنا يتفقد أعمال ترفيق منطقة "هو" الصناعية بنجع حمادى

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية بمنطقة "هو" الصناعية بمركز نجع حمادي، وذلك لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع ترفيق المنطقة الصناعية التي تشمل (شبكات مياه شرب بطول ٦٠ كم وشبكات صرف صحي بطول ٣١ كم، وخطيّ طرد قطر ٨٠٠ ملم ، و ٥٠٠ ملم ، وخط إنحدار محطة المعالجة الرئيسية قطر ١٢٠٠ ملم، كابلات كهرباء بطول ١١٥ كم، خطوط تليفونات )، فضلا عن أعمال تنفيذ خزان مياه بسعة ١٠ الآف م٣ ، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول ١١ كم وقطر ٥٠٠ ملم ، ومحطة تنقية ، وخزان حريق بسعة ١١٠٠ م٣ ، وشبكة حريق بطول ٢٤ كم ، وشبكة غاز طبيعي ، بنسبة تنفيذ لإجمالي مشروع الترفيق بلغت ٩١%.

كما تفقد محافظ قنا عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية ، واطمأن علي انتظام عمل خطوط الانتاج بها حيث استهل جولته بتفقد احدي المصانع للصناعات الغذائية بطاقة انتاجية ١٥٠ طن حلويات في العام ويوفر ١٠٠ فرصة عمل، ومصنع لإنتاج البلاستيك ، والمقام علي مساحة ١٠٠٠ متر ، بطاقة انتاجية تصل إلي ٣٠٠ طن شهريا ، من خلال ١٤ خط انتاج ، يوفر ٥٥ فرصة عمل للشباب، و يتم تصدير انتاج المصنع للخارج .

و تابع محافظ قنا جولته بتفقد أحد مصانع الأثاث، الذى ينتج اثاث خشبي متنوع .

من جانبه قال محافظ قنا، أن تنمية وتطوير قطاع الصناعة يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرا الى أن المحافظة لا تألوا جهدا فى تقديم الدعم اللازم وكافة التسهيلات للمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة لما يمثله قطاع الصناعة من دور محورى فى دعم وتنمية الإقتصاد القومى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، داعيا رجال الأعمال إلى القدوم للإستثمار بمحافظة قنا لما تتمتع به من مقومات إستثمارية كالثروات المعدنية وشبكة الطرق الإقليمة المميزة بالإضافة إلى قربها من موانئ التصدير في البحر الاحمر والأقصر .

يُذكر أن منطقة "هو" الصناعية تقع على مساحة ٥٠٠ فدان تم تقسيمها إلي ٥٥٢ قطعة منها ٢٣١ قطعة مخصصة للمشروعات ، وتضم عدد ١٦٤ مصنع؜ ، منها ٧٠ مصنع منتج و ٨٦ مصنع تحت الانشاء و ٥ مصانع فى مرحلة استخراج الأوراق وانهاء التراخيص ، و ٣ مصانع متوقفة بإجمالى إستثمارات تصل الى مليار جنيه ، وتوفر ٦ الآف فرصة عمل.

رافق محافظ قنا خلال جولته حسام حموده سكرتير عام المحافظة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية ، و محمد عزت مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا ، و عبدالرحيم محمد مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة، والمهندس رامي ابوبكر مدير مشروع ترفيق المنطقة الصناعية بهو وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي ، و محمد شعبان مدير المنطقة الصناعية.

IMG-20240419-WA0008

IMG-20240419-WA0007

IMG-20240419-WA0010