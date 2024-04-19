هالة صدقي ناعية صلاح السعدني: رحل حسن أرابيسك نعم الأخ والمعلم

نعت الفنانة هالة صدقي، الفنان الراحل صلاح السعدني الذي وافته المنية صباح اليوم، عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك.

وكتبت هالة صدقي: "ورحل حسن أرابيسك استاذي ومعلمي وقدوتي وزميلي وحبيبي ، ثاني مسلسل في حياتي كان معه الأب العادل وتوالت الأعمال معًا، أكتر ممثل عملت معه، كان نعم الاخ والمعلم".

وتابعت: "عمره ما بخل عني بنصيحة ولا بإرشاد ، لما اعمل شوط مش حلو كان يكح عشان يصلحلي الأداء اتعلمت منه كتير عمره ما كان أناني ولا شرير بيحب الخير للكل عمره ما زعل حد محتاجه، محظوظة إني بدأت مجال الفن مع إنسان فنان زي العملاق صلاح السعدني، عزائنا إنك مازلت وستزال موجود بأعمالك التي تعرض حتى الآن ، كل التعازي لأسرته والأسرة الفنية وداعًا يا أرابيسك".