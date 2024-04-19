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الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بإمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة

جولة لمحافظ الجيزة
جولة لمحافظ الجيزة
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حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة علي تفقد عدداً من القطاعات بأحياء المنيرة الغربية وامبابة والعجوزة وجنوب للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال التطوير المدرجة بخطة العام المالي الجاري. 

وتفقد محافظ الجيزة حالة الطرق وأعمال التطوير الجارية بمحيط محطة قطارات الصعيد ببشتيل وشارع النهضة والتجهيزات الجارية بشارع جامعة الدول العربية. 

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء المعنية برفع كافه المخلفات نواتج الأعمال أولا بأول والاستمرار في تكثيف جهود تحسين منظومة النظافة وتكليف فرق للمرور الدوري لتنفيذ اعمال الكنس والتجريد  وعدم السماح بوجود اي مخلفات . 

ورافق المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وياسر سامي رئيس حي العجوزة واحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.

جولة الجمعة لمحافظ الجيزة مشروعات التطوير بإمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة محيط محطة قطارات الصعيد ببشتيل شارع النهضه رفع كافه المخلفات نواتج الأعمال أولا بأول