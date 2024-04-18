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الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

761 قرار تصالح مخالفات بناء “نموذج 10" لأهالي شرم الشيخ

761 قرار لحالات تصالح
761 قرار لحالات تصالح علي مخالفات البناء “نموذج 10" لأهالي م
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صدق اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على عدد( 30) قرار لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة شرم الشيخ " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

بذلك يصبح عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى اليوم 761 قرار حالات تصالح علي مخالفات البناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ شرم الشيخ قانون رقم 17 لسنه 2019 مدينة شرم الشيخ محافظ جنوب سيناء