جيش الاحتلال يقصف مسجد القسام في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

قالت ووسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مسجد القسام في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الخميس.

واصل الاحتلال الصهيوني منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الخميس، قصفه الهمجي على غزة، الأمر الذي أدّى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

في جنوب قطاع غزة، واصل الاحتلال قصفه المدفعي بشكل مكثف على المناطق الشرقية لمدينة رفح.

و ارتقى 6 شهداء في قصف استهدف مدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات.

وأصيب 9 مواطنين وتضرر عدد من المنازل جراء قصف الاحتلال أرضًا زراعية قرب مركز الشرطة في أرض المفتي بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وفي غزة وشمالها، شن طيران الاحتلال غارة شرقي حي الزيتون والمناطق الشرقية لمدينة غزة، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها على حي الشيخ عجلين غربي مدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 34568 شهيدًا و77765 إصابةً، فيما لا يزال عشرات الآلاف من الشهداء تحت الأنقاض وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.