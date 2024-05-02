إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل شاب في الوايلي

قررت نيابة الوايلي اليوم الخميس، إحالة عاطل للجنايات لاتهامه بقتل شاب لخلافات بينهما بمنطقة الوايلي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ج.ا عاطل على خلاف من المجني عليه س.م ويعترض طريقة طيلة الوقت ويمنعه من المرور عند رؤيته لخلافات بينهما.

وكان قسم شرطة الوايلي تلقى بلاغا يفيد سقوط المجني عليه غارقا في دمائه إثر نشوب مشادة كلامية بينه وبين المتهم، وعلى إثرها قام المتهم بطعنه وسقط المجني عليه على الأرض ورفض أن يساعده أحد لإسعافه، وبالانتقال لمحل الواقعة وعمل التحريات اللازمة تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.