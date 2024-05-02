الخارجية الفلبينية تستدعي دبلوماسيا صينيا احتجاجا على تصرفات بكين

أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية، استدعاء دبلوماسيا صينيا للاحتجاج على استخدام بلاده لمدافع المياه ضد سفن فلبينية في منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وقالت الوزارة: "نحتج على المضايقات والتصادم، واستخدام مدافع المياه وغير ذلك من الأعمال العدائية التي يقوم بها خفر السواحل الصيني والميليشيا البحرية الصينية"، على حد وصفها.