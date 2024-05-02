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الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الخارجية الفلبينية تستدعي دبلوماسيا صينيا احتجاجا على تصرفات بكين

وزارة الخارجية الفلبينية
وزارة الخارجية الفلبينية
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أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية، استدعاء دبلوماسيا صينيا للاحتجاج على استخدام بلاده لمدافع المياه ضد سفن فلبينية في منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.
وقالت الوزارة: "نحتج على المضايقات والتصادم، واستخدام مدافع المياه وغير ذلك من الأعمال العدائية التي يقوم بها خفر السواحل الصيني والميليشيا البحرية الصينية"، على حد وصفها.

وزارة الخارجية الفلبينية استدعاء دبلوماسيا صينيا بحر الصين الجنوبي