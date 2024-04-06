محافظ جنوب سيناء يكرم أعضاء لجان البت الخاصة بطلبات التصالح علي أعمال البناء المخالف

السبت 06/أبريل/2024 - 06:17 م

كرم اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، أعضاء لجان البت بطلبات التصالح علي أعمال البناء المخالف بالقانون رقم 17 لسنة 2019 لجهودهم المتميزة والانتهاء من اللجان بطور سيناء .

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد. وجاء المكرمين كالتالي: - دكتور مهندس عمرو العوفي خبير بمكتب المحافظ ورئيس لجنة البت الدائمة بالتقنين والتصالح علي أعمال البناء بمدن المحافظة المهندسة دعاء محمد حمزة رئيس قطاع خليج العقبة بهيئة الابنية التعليمية وعضو لجنة البت الدائمة بطلبات التصالح علي أعمال البناء بالمحافظة المهندسة ايمان علي عبد الله الصعيدي مهندسة مشرفة بهيئة الابنية التعليمية وعضو لجنة البت الدائمة بطلبات التصالح علي أعمال البناء بالمحافظة احمد الشحات شعبان الحضري نائب رئيس مدينة طور سيناء المهندس محمد حافظ السيد مدير المشروعات بالإدارة الهندسية بمدينة طور سيناء ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.