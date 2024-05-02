انشاء صندوق الدين بمصر والقوات السوفيتية تعلن سقوط برلين وتأميم النفط بإيران أبرز أحداث 2 مايو

تمر علينا اليوم الخميس 2 مايو العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة ولذا نقدم لكم

أبرز الأحداث:

1813 - القوات الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت تهزم القوات الروسية والبروسية.

• 1876 إنشاء صندوق الدين بمصر وذلك عقب عجز الخديوي إسماعيل عن سداد أقساط ديون بلاده المستحقة للبنوك الأوروبية.

- البلغار يقومون بعصيان ضد الدولة العثمانية في ولاية الطونة وذلك بمساعدة من روسيا ويقتلون ألف مسلم، لكن القائد العثماني «عبد الكريم نادر باشا» تمكن من القضاء على هذا التمرد.

• 1879 - الزعيم العمالي بابلو إيغليسياس يؤسس حزب العمال الاشتراكي الإسباني.

• 1911 - دخول القوات الفرنسية مدينة فاس المغربية وذلك لإجهاض الثورة التي شهدتها المدينة مع عدد من المدن المغربية احتجاجًا على الظلم والتعسف الذي يمارسه الفرنسيين.

• 1933 - الزعيم النازي أدولف هتلر يقرر حظر كافة النقابات العمالية في ألمانيا باعتبارها بؤر للشيوعيين وذلك بعد شهور قليلة من وصوله إلى الحكم عبر الانتخابات.

• 1945 - القوات السوفيتية تعلن سقوط برلين في نهاية الحرب العالمية الثانية.

• 1951 - تأميم النفط في إيران.

• 1952 - انطلاق الطائرة «كوميت -1» وهي أول طائرة مدنية نفاثة في التاريخ من مطار هيثرو في لندن.

• 1953 : تنصيب الحسين بن طلال ملكًا على الأردن ليتولى الحكم رسميًا بعد أبيه الملك طلال الذي تنازل عن العرش في 11 أغسطس 1952 بسبب المرض.

o تنصيب فيصل الثاني ملكًا على العراق وذلك بعد انتهاء مدة وصاية خاله الأمير عبد الإله التي دامت 14 سنة.

• 1963 - حكومة حزب البعث تعلن تأميم جميع المصارف وشركات التأمين في سوريا، أعلنت الحكومة أيضاً منع أي فرد من إخراج أكثر من 100 ليرة سورية (26 دولاراً) لدى مغادرة سوريا.

• 1972 - اختطاف طائرة سابينا رحلة 572 من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

• 1980 - تنفيذ عملية الدبويا بقيادة عدنان جابر على مستوطنة كريات أربع في الخليل بفلسطين.

• 1986 - انتخاب سنيان حساني رئيسًا ليوغوسلافيا، وكان بذلك أول رئيس مسلم لها.

• 1991 - أمين عام الأمم المتحدة خافيير بيريز دي كويلار ينشئ لجنة لتخطيط الحدود بين الكويت والعراق تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 687 الصادر في 5 أبريل 1991. .

مواليد

يصادف اليوم الخميس ميلاد العديد من الشخصيات العالمية والتاريخية ومن أبرزها:



• 1660 . ألساندرو سكارلاتي، موسيقي إيطالي.

• 1729 - كاترين الثانية، إمبراطورة روسيا الثانية عشر.

• 1737 - ويليام بيتي، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

• 1843 - أوجين ريفيلو، عالم مصريات فرنسي.

• 1860 - تيودور هرتزل، مؤسس الحركة الصهيونية.

• 1926 - علوية زكي، مخرجة مصرية.

• 1929 - كمال الصليبي، مؤرخ لبناني.

• 1933 - صباح فخري، مطرب سوري.

• 1935 .فيصل الثاني، ملك المملكة العراقية.

لويس سواريز ميرامونتيس، لاعب ومدرب كرة قدم إسباني.

• 1941 - فرانشيسكو سكوليو، مدرب إيطالي.

• 1948 - جوسيب كاتالينسكي، لاعب كرة قدم بوسني.

• 1956 - حسين المنصور، ممثل كويتي.

• 1970 - ناوكي ساتو، ملحن ياباني.

وفيات

ويصادف اليوم وفاة العديد من الشخصيات التاريخية والفنية والسياسة

• عام 1250 - توران شاه بن الصالح أيوب، آخر سلاطين الدولة الأيوبية في مصر.

• عام 1519 - ليوناردو دا فينشي، رسام إيطالي.

• عام 1857 - ألفرد دي موسيه، كاتب فرنسي.

• عام 1902 - عائشة التيمورية، أديبة مصرية.

• عام 1941 - إبراهيم طوقان، شاعر فلسطيني.

• عام 1951 - منصور بن عبد العزيز آل سعود، أمير وسياسي سعودي.

• عام 1966 - فخري البارودي، زعيم سياسي سوري.

• عام 1969 - فرانز فون بابن، مستشار ألمانيا.

• عام 1979 - جوليو ناتا، عالم كيمياء إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1963.

• عام 1997 - جون إيكلس، عالم فيزيولوجيا أسترالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1963.

• عام 1999 - أوليفر ريد، ممثل إنجليزي.

• 2003محمد ديب، أديب جزائري.

o محمد عبد العزيز حصان، عالم مُقرئ مصري.

• عام 2005 - المطرب المصري محمد رشدي،

• عام 2010 - موشيه هيرش، حاخام يهودي فلسطيني زعيم حركة ناطوري كارتا المعارضة للحركة الصهيونية.

• 2011 - أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة.

• عام2016 - وائل نور، ممثل مصري.

• 2019 - فتحي أحمد صافي، عالم مسلم سوري.

• 2023 - خضر عدنان، أسير فلسطيني.